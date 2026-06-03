🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsKOSPI 200 Index IndexvorwärtsNachrichten zu KOSPI 200 Index

    Rekordrallye in Asien

    285 Aufrufe 285 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kospi verdoppelt sich, Nikkei auf Allzeithoch – Asiens KI-Hype kennt keinen Halt

    Trotz Nahost-Krise sorgen die KI-Euphorie und der Boom bei Chip-Aktien dafür, dass Nikkei und Kospi an Asiens Börsen von Rekord zu Rekord eilen.

    Für Sie zusammengefasst
    Rekordrallye in Asien - Kospi verdoppelt sich, Nikkei auf Allzeithoch – Asiens KI-Hype kennt keinen Halt
    Foto: Dall-E

    Während geopolitische Spannungen zwischen den USA und dem Iran eigentlich für Nervosität sorgen müssten, dominieren in Asien derzeit die Technologie-Euphorie und die Hoffnung auf einen anhaltenden Boom im Bereich künstlicher Intelligenz. Besonders Japans Nikkei 225 und Südkoreas Kospi entwickeln sich zu den spektakulärsten Gewinnern des Jahres.

    Nikkei auf Allzeithoch, Kospi verdoppelt sich

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nikkei 225!
    Short
    76.132,20€
    Basispreis
    4,15
    Ask
    × 7,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    58.530,58€
    Basispreis
    5,59
    Ask
    × 7,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der japanische Leitindex Nikkei 225 erreichte am Mittwoch ein neues Rekordhoch. Der Index stieg um 2,14 Prozent auf 67.516 Punkte.

    Der Kospi hat sich seit Jahresbeginn nahezu verdoppelt und gehört damit zu den weltweit stärksten Leitindizes. Die südkoreanischen Märkte blieben am Mittwoch feiertagsbedingt geschlossen damit notierte der Kospi zuletzt bei 1.424 Punkten.

     

    Goldman Sachs sieht weiteres Kurspotenzial

    Die US-Investmentbank Goldman Sachs erhöhte ihr 12-Monats-Kursziel für den Kospi auf 12.000 Punkte. Das entspräche einem weiteren Aufwärtspotenzial von mehr als 35 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau.

    Die Strategen um Timothy Moe argumentieren, dass vor allem die Gewinnentwicklung der Unternehmen die asiatischen Aktienmärkte antreibe. Goldman bleibt deshalb für Südkorea übergewichtet und verweist auf "höhere Gewinne, eine unterschätzte Dauer des Speicherchip-Zyklus sowie Neubewertungs-Katalysatoren".

    Im Zentrum der Rallye stehen vor allem die beiden Technologie-Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix. Beide Unternehmen profitieren massiv von der weltweit explodierenden Nachfrage nach Hochleistungsspeichern und KI-Infrastruktur.

    Nikkei profitiert zusätzlich von Reformen und schwachem Yen

    Neben dem KI-Boom profitiert Japan zusätzlich von strukturellen Veränderungen im heimischen Kapitalmarkt. Unternehmensreformen, höhere Aktienrückkäufe und eine verbesserte Corporate Governance locken seit Monaten internationales Kapital an.

    Zudem bleibt der schwache Yen ein entscheidender Wettbewerbsvorteil für exportorientierte japanische Unternehmen. Vor allem Technologie- und Industriekonzerne können dadurch ihre Gewinne im Ausland weiter steigern.

    KI-Boom dominiert die Investmentstory in Asien

    Goldman Sachs erwartet für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum im Jahr 2026 ein Gewinnwachstum je Aktie von rund 60 Prozent. Besonders Technologieunternehmen dürften weiterhin die stärkste Branche bleiben.

    Damit entwickelt sich Asien zunehmend zum Zentrum des globalen KI-Investmentbooms. Während westliche Märkte zuletzt unter Zinssorgen, geopolitischen Risiken und schwächerem Wachstum litten, profitieren Japan und Südkorea von ihrer dominanten Stellung in der globalen Chipindustrie.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rekordrallye in Asien Kospi verdoppelt sich, Nikkei auf Allzeithoch – Asiens KI-Hype kennt keinen Halt Trotz Nahost-Krise sorgen die KI-Euphorie und der Boom bei Chip-Aktien dafür, dass Nikkei und Kospi an Asiens Börsen von Rekord zu Rekord eilen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     