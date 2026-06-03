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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg startet Douglas mit 'Buy' - Ziel 16 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg nimmt Douglas mit Kursziel 16 Euro Buy auf
    • Douglas mit 2000 Stores und ein Drittel Umsatz online
    • Aktie steht derzeit nicht hoch in Anlegergunst
    ANALYSE-FLASH - Berenberg startet Douglas mit 'Buy' - Ziel 16 Euro
    Foto: Douglas Service GmbH

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Douglas beim Kursziel von 16 Euro mit "Buy" aufgenommen. Analyst Michael Heider attestierte Europas führendem Händler von Premium-Beautyprodukten am Dienstagnachmittag in seiner Kaufempfehlung "schöne Barmittelzuflüsse". Im Rahmen der Omnichannel-Strategie sei das Unternehmen mit 2000 Stores in Europa präsent, erwirtschafte aber ein Drittel seiner Umsätze online. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken bei der Aktie findet Heider reizvoll und die Bewertung attraktiv. Die Aktie stehe momentan nicht gerade hoch in der Gunst der Anleger./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Douglas Aktie

    Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,74 % und einem Kurs von 9,165 auf Lang & Schwarz (03. Juni 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Douglas Aktie um +7,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von Douglas bezifferte sich zuletzt auf 980,00 Mio..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von +9,29 %/+74,86 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 16 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 16,00, was eine Steigerung von +80,59% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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