ROUNDUP
Warum für Taxis und Mietwagen unterschiedliche Regeln gelten
- BGH verhandelt Rückkehrpflicht für Mietwagen
- Kritiker bemängeln hohe Leerfahrten und Emissionen
- Rückkehrpflicht als Schutz für Taxigewerbe und ÖPNV
KARLSRUHE (dpa-AFX) - Will man schnell von A nach B, ruft man ein Taxi oder bestellt über eine Plattform wie Uber einen Fahrer. Kaum jemand macht sich dabei wohl Gedanken darüber, was nach dem Aussteigen passiert.
Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat sich jetzt genau damit befasst. Konkret geht es darum, ob der Mietwagen nach der Fahrt unverzüglich zurück zum Betriebssitz muss. Diese sogenannte Rückkehrpflicht für Mietwagen ergibt sich aus dem Personenbeförderungsgesetz. Heute (8.45 Uhr) will der erste Zivilsenat am BGH eine Entscheidung in einem Rechtsstreit hierzu verkünden.
Was soll die Rückkehrpflicht bringen?
Sie ist ein Weg, einem Ungleichgewicht zwischen Taxis und App-basierten Vermittlungsangeboten zu begegnen. Denn für Taxis gelten Pflichten, die es für Mietwagen nicht gibt: Sie müssen zum Beispiel den Betrieb im genehmigten Rahmen garantieren und auch unrentable Aufträge annehmen. Andererseits können sie nach einer Fahrt etwa Taxistände anfahren.
Taxis seien Teil öffentlicher Daseinsvorsorge, sagt Michael Oppermann, Geschäftsführer beim Bundesverband Taxi und Mietwagen. Daher könnten Kommunen relativ viele Vorgaben machen. Die Rückkehrpflicht habe daher eine marktordnende Funktion und sei ein wichtiges Puzzleteil.
Markus Brohm, der beim Deutschen Landkreistag als Referatsleiter unter anderem für Verkehr zuständig ist, bestätigt die Sichtweise: Taxis dürften nicht einem "ruinösen Wettbewerb" durch andere Verkehrsformen ausgesetzt werden, die keine solchen Pflichten haben. Die Rückkehrpflicht sollte aus seiner Sicht sogar verschärft und etwa um eine Vorbestellfrist ergänzt werden.
Gerade in Großstädten sei der Platz auf Straßen und Plätzen knapp, erklärt Christian Schuchardt, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages. Funkmietwagen könnten dazu beitragen, dass Menschen auf ein eigenes Auto verzichten und dennoch flexibel unterwegs bleiben können. "Wo verschiedene Mobilitätsangebote um Kundinnen und Kunden konkurrieren, braucht es aber klare Spielregeln. Der Wettbewerb muss fair organisiert werden."
Welche Kritik gibt es daran?
Die Rückkehrpflicht sei schwer zu kontrollieren, räumen selbst Befürworter ein. Aus Ubers Sicht ist die Regelung aus den frühen 1980er Jahren "ökonomischer und ökologischer Irrsinn": Sie erzeuge massenhaft Leerkilometer und verursache hohe Kosten für die Unternehmen. "Sie führt zu unnötigem Verkehr, Lärm und Emissionen", teilte ein Sprecher mit. Rund 30 Prozent aller Fahrstrecken entstünden allein durch die Rückfahrt zum Betriebssitz.
Ist es erlaubt, Taxis und Mietwagen unterschiedlich zu behandeln?
Ja, und das ist sogar höchstrichterlich abgesegnet. Schon 1960 entschied das Bundesverfassungsgericht, Mietwagen seien keine öffentlichen Verkehrsmittel und unterlägen deshalb weder der Beförderungspflicht noch der strengen Bindung ihrer Beförderungspreise. 1989 befasste es sich mit dem Rückkehrgebot für Mietwagen und kam zu dem Schluss: "Das Verbot, Mietwagen auf öffentlichen Straßen und Plätzen taxiähnlich bereitzustellen und dort Beförderungsaufträge anzunehmen, ist mit dem Grundgesetz vereinbar."
Worum geht es in dem Fall am BGH?
Eine Taxigenossenschaft aus Köln klagt gegen ein Unternehmen, das über Uber X gebuchte Mietwagenfahrten ausführt. Ein Fahrer parkte laut dem BGH nach dem Absetzen eines Fahrgastes um 10.10 Uhr an Ort und Stelle. Drei Minuten später wurde den Angaben nach eine Testbestellung angenommen und unmittelbar danach storniert. Anschließend sei der Fahrer bis 10.22 Uhr vor Ort geblieben, bevor er sich in der Uber-App abgemeldet habe.
Die Klägerin sieht darin einen wettbewerbswidrigen Verstoß gegen die Rückkehrpflicht und nimmt die Beklagte auf Unterlassung in Anspruch. Das Landgericht und das Oberlandesgericht Köln gaben ihr recht. Die Beklagte kämpft am BGH darum, dass die Klage abgewiesen wird. (Az. I ZR 123/25)
Wie könnte der BGH entscheiden?
Der erste Zivilsenat in Karlsruhe muss klären, ob die Rückkehrpflicht mit dem Grundgesetz und dem EU-Recht in Einklang steht. Sollte er das nicht entscheiden können, müsste er offene Fragen dem Bundesverfassungsgericht oder dem Europäischen Gerichtshof vorlegen.
Hätte ein Wegfall der Rückkehrpflicht Folgen für Verbraucher?
Aus Sicht des Taxiverbands und des Landkreistages wäre das ein erheblicher Rückschlag. Auf den ersten Blick seien Taxis und Mietwagen austauschbar, sagt Oppermann. Die Probleme tauchten dann auf, wenn Taxiunternehmen aufgeben und dann zum Beispiel niemand mehr unrentable Fahrten übernehme. Gerade auch im ländlichen Raum könnte das zum Thema werden, sagt Brohm vom Landkreistag.
Kritiker sehen das freilich anders: "Der Zwang zu ständigen Leerfahrten verursacht unnötige Kosten, die letztlich von den Fahrgästen getragen werden müssen, und belastet die Umwelt durch den ineffizienten Einsatz der Fahrzeuge völlig ohne Not", teilte Uber mit. Zudem verhindere die strikte Regelung den Aufbau dringend benötigter Mobilitätsalternativen im ländlichen Raum. Der Verbraucherzentrale Bundesverband äußerte sich nicht zu dem Thema.
Gibt es andere Instrumente?
Ja, Mindestbeförderungsentgelte. Diese seien nicht bundesweit geregelt, sondern Sache der Kommunen, erklärt Oppermann. Beispielsweise in Köln gilt seit Anfang des Monats, dass die Mietwagen-Angebote höchstens 20 Prozent günstiger sein dürfen als Taxifahrten. In Heidelberg trat zum August 2025 eine Regelung in Kraft, die eine Abweichung von nur 7,5 Prozent vorsieht. "Durch die Allgemeinverfügung werden Dumpingpreise im Mietwagenverkehr unterbunden und das Taxigewerbe als Teil des ÖPNV geschützt", teilte die Stadt dazu mit.
Wie ist das Taxi- und Mietwagengewerbe in Deutschland aufgestellt?
Zugelassen sind in Deutschland rund 50.000 Taxis, 45.000 Fahrzeuge mit Mietwagen- und 3.500 mit Gemischtgenehmigung, wie aus Angaben der IHK Rheinhessen auf Basis eines aktuellen Lehrbuchs hervorgeht. Von etwa 33.000 Taxi- und Mietwagenunternehmen seien 19.000 reine Taxi- und 8.500 reine Mietwagenbetriebe.
Schätzungsweise seien 250.000 Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung ausgegeben. Die Menschen befördern den Angaben nach mehr als 400 Millionen Fahrgäste im Jahr. Dabei würden etwa fünf Milliarden Euro umgesetzt.
Was ist mit Taxis, die über Uber bestellt werden können?
Für die Frage, welche Regeln für ein bestimmtes Fahrzeug gelten, kommt es weder auf die Farbe noch auf Aufkleber an. "Das Dachzeichen ist das Erkennungszeichen", sagte Oppermann. Dann gelten Taxiregeln und -preise./kre/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Uber Technologies Aktie
Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,91 % und einem Kurs von 71,62 auf NYSE (03. Juni 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Uber Technologies Aktie um +2,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,12 %.
Die Marktkapitalisierung von Uber Technologies bezifferte sich zuletzt auf 125,70 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 405,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 810,00USD was eine Bandbreite von +53,59 %/+1.030,97 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Uber Technologies - A2PHHG - US90353T1007
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Uber Technologies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://rijnberkinvestinsights.substack.com/p/12x-fcf-for-a-future-multi-bagger?utm_source=%2Fsearch%2Fuber%2520tech&utm_medium=reader2
"Beginnen wir doch gleich mit dem Fazit… Uber ist eine der attraktivsten langfristigen Investitionsmöglichkeiten, die ich derzeit sehe. Das Unternehmen bietet eine seltene Kombination aus Größe, wieder beschleunigtem Wachstum, steigender Profitabilität, enormen Cashflows, massivem Wachstumspotenzial und einer Bewertung, die noch immer viel zu viel Skepsis hinsichtlich der Zukunft widerspiegelt.
Deshalb habe ich Uber zu meiner Position Nr. 1 im Portfolio gemacht – wohl meine aussichtsreichste Investition für das kommende Jahrzehnt.
Diese Überzeugung besteht trotz (oder gerade wegen) der jüngsten Kursentwicklung. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um rund 10 % und seit ihrem Allzeithoch im Oktober um mehr als 25 % gefallen, obwohl das Kerngeschäft, wie die jüngsten Ergebnisse belegen, hervorragend läuft. Daher hat sich die Diskrepanz zwischen Fundamentaldaten und Bewertung deutlich vergrößert, was meiner Ansicht nach ein zunehmend asymmetrisches Umfeld für langfristig orientierte Anleger schafft, die bereit sind, über kurzfristige Stimmungen hinauszublicken.
Uber hat letzte Woche seine Ergebnisse für das vierte Quartal veröffentlicht – und die waren sensationell. Der Umsatzanstieg hielt unvermindert an, wichtige operative Kennzahlen verbesserten sich und die Margen legten durchweg zu. Hier einige Fakten, die Sie berücksichtigen sollten:
- Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer wuchs so schnell wie seit 3,5 Jahren nicht mehr, und zwar trotz der bereits enormen globalen Reichweite von Uber.
- Das Umsatzwachstum blieb bei über 20 %, und die Bruttobuchungen verzeichneten das stärkste Wachstum seit fast drei Jahren.
- Der Lieferdienst verzeichnete das schnellste Buchungswachstum seit dem Höhepunkt der COVID-19-Pandemie.
- Sowohl die EBITDA-Marge als auch die Free-Cashflow-Marge stiegen im Jahresvergleich und im Quartalsvergleich.
Noch wichtiger ist, dass diese Ergebnisse die übergeordnete These untermauern. Uber hat eine einzigartige, ressourcenschonende Mobilitäts- und Lieferplattform aufgebaut, die den globalen Markt für Fahrdienste und Essenslieferungen dominiert – eine Position, die sich mit der Weiterentwicklung der Branche sogar noch verstärkt. Der Wettbewerbsvorteil von Uber basiert auf Netzwerkeffekten, einer unübertroffenen geografischen Dichte, Preissetzungsmacht, Daten und einem zweiseitigen Marktplatz, der sich nur äußerst schwer nachbilden lässt.
Darüber hinaus agiert das Unternehmen weiterhin in einem riesigen und noch weitgehend unerschlossenen Markt mit erheblichem Wachstumspotenzial für Nutzerbasis und Nutzungsintensität über viele Jahre. Dieses enorme Potenzial spiegelt sich zunehmend in den Zahlen wider. Trotz seiner globalen Präsenz gewinnt Uber weiterhin in rasantem Tempo Nutzer hinzu, während die Fahrtenhäufigkeit deutlich unter dem theoretischen Sättigungsniveau liegt. Mobilität und Lieferdienste werden immer häufiger genutzt, und stetige Verbesserungen bei Zuverlässigkeit, Preisgestaltung und Komfort tragen dazu bei, Ubers Bedeutung im Alltag weiter auszubauen. Der Anstieg der monatlich aktiven Nutzer im vierten Quartal ist keine Ausnahme, sondern verdeutlicht, dass Ubers Wachstumspotenzial in Jahrzehnten und nicht in Quartalen gemessen wird.
Aus dieser Perspektive ist das Unternehmen zwar noch nicht ausgereift, aber es handelt sich eindeutig um eine Wachstumsaktie mit jahrelangem, exponentiellem Wertzuwachs. Sie hat die Erwartungen seit geraumer Zeit übertroffen, und ich sehe keinen Grund, warum sich das ändern sollte.
Dies ist insbesondere im Kontext autonomer Fahrzeuge relevant: Uber muss keine eigene AV-Technologie entwickeln, um erfolgreich zu sein, und der Markt unterschätzt weiterhin den Wert von Nachfragebündelung, Routenplanung, Preisgestaltung und Kundenzugang in einer autonomen Zukunft. Mit zunehmender Autonomie ist Uber strukturell optimal aufgestellt, um als Schnittstelle zwischen Flotten und Fahrgästen zu fungieren und von niedrigeren Stückkosten und höheren Margen zu profitieren, ohne das Kapitalrisiko tragen zu müssen. Daher stellen autonome Fahrzeuge für Uber eine Billionen-Dollar-Chance dar, keine Bedrohung – aber darauf gehe ich später noch genauer ein!
Das Gesamtbild ist unübersehbar. Trotz klarer Anzeichen für ein wieder anziehendes Wachstum, steigende Margen, langfristige Perspektiven und wachsende Wettbewerbsvorteile wird Uber weiterhin so bewertet, als lägen die besten Zeiten hinter dem Unternehmen. Diese Einschätzung ist jedoch grundlegend falsch; das Gegenteil ist der Fall. Uber ist ein langfristig erfolgreicher Plattformanbieter, der auf höchstem Niveau agiert, dennoch wird die Aktie in einem Bereich gehandelt, der überverkauft und unterbewertet erscheint.
Selbst unter konservativen Annahmen sehe ich von hier aus einen realistischen Weg, wie sich das Geschäft in den nächsten drei Jahren verdoppeln und sich im Laufe des nächsten Jahrzehnts zu einem Vielfachen des Wertes entwickeln kann, nicht weil alles perfekt laufen muss, sondern weil der Markt immer noch deutlich unterschätzt, was Uber bereits geworden ist und welches Potenzial noch vor ihm liegt.
Soweit meine übergeordnete These. In der heutigen Analyse werde ich die Ergebnisse von Uber im vierten Quartal aufschlüsseln, die wahrgenommene Bedrohung – oder vielmehr Chance – durch autonomes Fahren detailliert neu bewerten und anschließend meine These, meine Wertschätzung und mein Rating entsprechend aktualisieren."
https://seekingalpha.com/news/4539407-kroger-launches-delivery-service-on-uber-app
Das Angebot gilt für alle Geschäfte der Kroger-Gruppe, darunter Fred Meyer, Ralph's, King Soopers, Smith's, Fry's, Harris Teeter und Mariano's.
Neben dem eigenen Lieferservice arbeitet Kroger ( KR ) mit Instacart ( CART ) und DoorDash ( DASH ) zusammen, und die Einbeziehung von Uber Eats ( UBER ) erweitert die Reichweite des Unternehmens im Wettbewerb mit Amazons ( AMZN ) schnell wachsendem Lebensmittel-Liefergeschäft deutlich."