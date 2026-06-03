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    Xinhua Silk Road

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    Südchinesische Stadt eröffnet neuen Raum für den Handel mit Bekleidung und Schuhen durch Mode- und Kulturförderer

    BEIJING, 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Quanzhou, ein an der Küste gelegenes Zentrum für die Herstellung von Bekleidung und Schuhen in der südostchinesischen Provinz Fujian, weitet den Handel mit lokaler Sportbekleidung und Schuhen durch die Förderung von Mode und Kultur aus.

    A foreign merchant talks with an exhibitor during an exhibition held in Shishi Clothing City of Quanzhou, Fujian Province in southeast China on April 18, 2026. (Xinhua/Jiang Kehong)

    Heute verfügt die Stadt, in der rund ein Drittel der nationalen Sportbekleidung hergestellt wird, über ein dynamisches, wettbewerbsfähiges Textilindustriecluster, das seine Stärke nicht nur aus seinen Produktionsvorteilen, sondern auch aus neuen Wachstumsfaktoren bezieht.

    Unter anderem ist die Mode ein wirksamer Wachstumskatalysator. Im März 2025 schlug Quanzhou in einem 3-Jahres-Aktionsplan vor, sich bis 2027 zu einer internationalen Modehauptstadt zu entwickeln, um einen brandneuen Wachstumsmotor für die lokale Bekleidungs- und Schuhbranche zu schaffen.

    In dem Dokument verpflichtete sie sich, eine einzigartige, internationalisierte Ökologie der Modeindustrie zu schaffen, indem sie ihre Stärken in den Bereichen Modeindustrie, Design, Kultur, Handel, Konsum und Lebensstil ausbaut.

    In Zusammenarbeit mit führenden lokalen Herstellern haben kulturelle Faktoren wie Elemente der maritimen Seidenstraße, immaterielles Kulturerbe und traditionelle Kultur wie blumengeschmückte Haarnadeln und traditionelle Motive aus Süd-Fujian den lokalen Herstellern geholfen, ihren eigenen Stil zu entwickeln.

    In der Zwischenzeit werden die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten ständig verbessert und neue Sportbekleidungsstoffe entstehen zusammen mit einer erweiterten Produktpalette für den Profisport, den Outdoor-Konsum und andere Bereiche.

    Diese Bemühungen haben dazu beigetragen, dass sich die Stadt von einem reinen Hersteller von Sportbekleidung und -schuhen zu einem Schrittmacher der Branche entwickelt hat, der sich auf einen Korb bekannter Bekleidungs- und Schuhmarken wie ANTA, 361° und PEAK stützt.

    Gegenwärtig verfügt die Stadt über komplette Teilbereiche der Bekleidungs- und Schuhindustrie, einschließlich Spinnerei, Weberei, Schuhmaterialproduktion, Formgebung, Herstellung, Verpackung, Logistik und Marketing.

    Unter diesen Umständen bewegt sich das „Made in Quanzhou" schneller in Richtung Export-Branding lokaler Hersteller, und der grenzüberschreitende elektronische Handel, die Lager in Übersee und der lokale Betrieb werden zu wichtigen Wachstumsfaktoren.

    Seit dem 29. Oktober 2021, als die Quanzhou Comprehensive Bonded Area den „9610"-Modus einführte, der kleinen Betreibern des grenzüberschreitenden B2C-E-Commerce dienen soll, stieg der Warenexport, der vor allem Schuhe und Kleidungsstücke umfasst, im Rahmen dieses Modus deutlich an.

    Das Logistiksystem, das internationale Linien- und Luftverkehrslogistikdienste und damit zusammenhängende Maßnahmen zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Handels umfasst, hat ebenfalls wesentlich zur Verbesserung der weltweiten Lieferkapazität und Effizienz beigetragen.

    Zusammen mit Direktverkaufsstellen in Übersee, regionalen Betriebszentren und lokalen Teams, die von lokalen Herstellern eingesetzt werden, verkauft Quanzhou modische Sportbekleidung und Schuhe in über 100 Länder und Regionen auf der ganzen Welt.

    Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/350813.html

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2992869/13724f92e5fa4782b4a8fbf39f75000b.jpg

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