XCMG hilft, die internationalen Standards der Kranindustrie voranzubringen

Im Vorfeld der Sitzungen koordinierte die chinesische Delegation technische Vorschläge und Normenprioritäten in den wichtigsten Arbeitsgruppen. Während der Sitzungen trugen die Delegierten zu Diskussionen über Kransicherheit, Inspektionen und den Betrieb von Mobilkranen bei und trugen dazu bei, mehrere internationale Normeninitiativen voranzubringen.

FRANKFURT, Deutschland, 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Bei den jüngsten Sitzungen des Technischen Komitees für Krane (ISO/TC96) der Internationalen Organisation für Normung (ISO) im Jahr 2026 in Frankfurt am Main kamen mehr als 100 Vertreter aus 16 Mitgliedsländern zusammen – darunter China, Deutschland, Frankreich, die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Australien, Finnland und Japan –, um über die Zukunft der internationalen Kranstandards zu diskutieren. Shan Zenghai, Vizepräsident und Chefingenieur von XCMG, leitete das technische Expertenteam des Unternehmens als Teil der chinesischen Delegation und trug zu den Diskussionen über mehrere wichtige Normeninitiativen bei.

Während der Sitzungen berichtete Shan Zenghai, der als Einberufer der Arbeitsgruppe „Sichere Nutzung von Mobilkranen" fungiert, über den Fortschritt von ISO 12480-2, Krane - Sichere Nutzung - Teil 2: Mobilkräne, eine von China angeführte Norm. Durch seine Aktualisierung wurde das Projekt in das Stadium des Entwurfs einer internationalen Norm (DIS) überführt.

Als Vertreter der chinesischen Delegation schlugen die technischen Experten von XCMG auch ein neues Arbeitsthema für ISO 9927-2, Krane - Inspektion - Teil 2: Mobilkräne vor, das auf großes Interesse bei internationalen Experten stieß. Darüber hinaus trug das Team dazu bei, die Überarbeitung der Norm ISO 9927-1, Krane - Prüfung - Teil 1: Allgemein voranzutreiben und übernahm darüber hinaus die Verantwortung für zwei weitere internationale Normungsprojekte. So brachten die von XCMG vertretenen chinesischen Unternehmen ihr technisches Know-how in die Krantechnologien der nächsten Generation ein.

Auf den Sitzungen wurde auch die Arbeit an 14 internationalen Krannormen vorangetrieben, die von China geleitet oder überarbeitet wurden, während zwei neue internationale Vorschläge eingereicht und sechs weitere internationale Normungsprojekte unter chinesischer Leitung durchgeführt wurden. Diese Entwicklungen haben Chinas Rolle in der internationalen Krannormung weiter gestärkt und die Position des Landes als wichtiges globales Zentrum der Kranherstellung gefestigt.

Als derzeit drittgrößter Baumaschinenhersteller der Welt hat XCMG die Entwicklung von mehr als 10 internationalen Normen angeführt oder eine zentrale Rolle dabei gespielt. Vom Export von Produkten bis hin zur Mitgestaltung globaler Standards unterstützt XCMG weiterhin den Fortschritt der chinesischen Fertigung in der globalen industriellen Wertschöpfungskette und trägt gleichzeitig zur technologischen Innovation und zur Modernisierung der Branche im gesamten Baumaschinensektor bei.

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