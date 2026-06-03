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    voestalpine: Gewinnsprung im Geschäftsjahr 2025/26 trotz Volatilität

    Trotz leicht rückläufigem Umsatz präsentiert das Unternehmen glänzende Kennzahlen, treibt greentec steel konsequent voran und sichert sich Rekordaufträge für die kommenden Jahre.

    voestalpine: Gewinnsprung im Geschäftsjahr 2025/26 trotz Volatilität
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com
    • Stark verbesserte Ergebniskennzahlen: EBITDA 1,5 Mrd. EUR (Vorjahr 1,3), EBIT +59% auf 724 Mio. EUR, Ergebnis vor Steuern 587 Mio. EUR (+116,9%), Ergebnis nach Steuern 424 Mio. EUR (+137,6%).
    • Umsatz leicht gesunken auf 15,1 Mrd. EUR (Vorjahr 15,7 Mrd. EUR).
    • Hoher Free Cashflow von 537 Mio. EUR; Nettofinanzverschuldung um 23,4% auf 1,3 Mrd. EUR reduziert; Eigenkapital 7,8 Mrd. EUR, Gearing 16,2% (niedrigster Stand seit 2005/06).
    • greentec steel planmäßig vorangetrieben: rund 60% der Investitionen von 1,5 Mrd. EUR umgesetzt; erste Elektrolichtbogenöfen in Linz und Donawitz starten 1. HJ 2027; bis 2029 bis zu 30% CO2-Reduktion vs. 2019.
    • Rekordaufträge in Weiterverarbeitung und Bahninfrastruktur (u. a. Luftfahrtaufträge ~1 Mrd. EUR über fünf Jahre, DB/SBB-Aufträge im Umfang von 500 Mio. EUR, größter Auftrag für 40 m Hochregallager in Istanbul).
    • Ausblick GJ 2026/27: erwartetes EBITDA 1,60–1,85 Mrd. EUR; Dividendenvorschlag 0,75 EUR je Aktie (Vorjahr 0,60 EUR).

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei voestalpine ist am 03.06.2026.

    Der Kurs von voestalpine lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 45,93EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,11 % im Minus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 45,99EUR das entspricht einem Plus von +0,13 % seit der Veröffentlichung.


    voestalpine

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    ISIN:AT0000937503WKN:897200
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