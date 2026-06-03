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    BERENBERG stuft Douglas auf 'Buy'

    BERENBERG stuft Douglas auf 'Buy'
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    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Douglas beim Kursziel von 16 Euro mit "Buy" aufgenommen. Analyst Michael Heider attestierte Europas führendem Händler von Premium-Beautyprodukten am Dienstagnachmittag in seiner Kaufempfehlung "schöne Barmittelzuflüsse". Im Rahmen der Omnichannel-Strategie sei das Unternehmen mit 2000 Stores in Europa präsent, erwirtschafte aber ein Drittel seiner Umsätze online. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken bei der Aktie findet Heider reizvoll und die Bewertung attraktiv. Die Aktie stehe momentan nicht gerade hoch in der Gunst der Anleger./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,23 % und einem Kurs von 9,12EUR auf Lang & Schwarz (03. Juni 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Michael Heider
    Analysiertes Unternehmen: Douglas
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 16
    Kursziel alt: 16
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



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