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    Krypto verliert

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    Bitcoin Blutbad: Kommen jetzt der Fall auf 50.000 US-Dollar?

    Bitcoin bricht immer weiter ein, Milliarden fließen aus Krypto-ETFs ab und Prognosemärkte sehen die Gefahr eines drastischen Kurssturzes wachsen.

    Für Sie zusammengefasst
    Krypto verliert - Bitcoin Blutbad: Kommen jetzt der Fall auf 50.000 US-Dollar?
    Foto: Dall-E

    Der Kryptomarkt erlebt einen dramatischen Ausverkauf. Bitcoin ist am Mittwochmorgen zeitweise auf 65.680 US-Dollar gefallen und notiert damit innerhalb von 24 Stunden 6,9 Prozent tiefer. Auf Wochensicht summieren sich die Verluste mittlerweile auf mehr als 13 Prozent.

    Die Gesamtmarktkapitalisierung ist in den vergangenen 24 Stunden um weitere 4,5 Prozent auf 2,3 Billionen US-Dollar gefallen. Der Anteil von Bitcoin an der gesamten Krypto-Marktkapitalisierung sank zuletzt auf 58,5 Prozent, nachdem dieser noch im April zeitweise bei über 61 Prozent gelegen hatte.

    50.000-Dollar-Szenario gewinnt an Wahrscheinlichkeit

    Vor allem Prognosemärkte senden inzwischen deutliche Warnsignale. Auf der Plattform Polymarket wird mittlerweile eine Wahrscheinlichkeit von nahezu 50 Prozent eingepreist, dass Bitcoin bis Jahresende unter die Marke von 50.000 US-Dollar fällt.

    Auch auf der Prognoseplattform Myriad überwiegt der Pessimismus. Nutzer der Plattform sehen aktuell eine Wahrscheinlichkeit von 53 Prozent dafür, dass Bitcoin zunächst auf 55.000 US-Dollar fällt, statt erneut in Richtung der Marke von 84.000 US-Dollar anzusteigen.

    Noch Anfang Mai sah das Bild vollkommen anders aus. Bitcoin hatte sich damals bis auf über 81.000 US-Dollar hochgeschraubt und neue Rekordstände markiert. Doch die Rallye hielt nicht lange. Seit Mitte Mai dominiert ein klarer Abwärtstrend.

    Auch die technischen Indikatoren sprechen derzeit gegen eine schnelle Erholung. Der MACD-Indikator bleibt tief im negativen Bereich und signalisiert weiterhin starken Verkaufsdruck. Gleichzeitig ist der Relative-Stärke-Index (RSI) auf rund 22 gefallen und bewegt sich damit tief im überverkauften Bereich.

     

    Massive Liquidationen verschärfen den Verkaufsdruck

    Zusätzlichen Druck erzeugen milliardenschwere Zwangsliquidationen. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden Bitcoin-Positionen im Volumen von rund 799,82 Millionen US-Dollar liquidiert.

    Auch Ethereum, Solana und XRP betroffen

    Der Ausverkauf beschränkt sich nicht nur auf Bitcoin. Auch andere große Kryptowährungen geraten zunehmend unter Druck. Ethereum, XRP und Solana verloren in den vergangenen sieben Tagen jeweils zwischen 8 und 11 Prozent an Wert.

    Noch härter traf es BCH, SUI und RAO, die zuletzt um nahezu 20 Prozent einbrachen.

    Milliardenabflüsse aus Bitcoin-ETFs belasten zusätzlich

    Ein weiterer Belastungsfaktor kommt vom US-ETF-Markt. Die US-Bitcoin-ETFs verzeichnen mittlerweile eine Abflussserie von elf Handelstagen in Folge. In diesem Zeitraum wurden mehr als 3,4 Milliarden US-Dollar aus den börsengehandelten Produkten abgezogen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 67.275USD auf CryptoCompare Index (03. Juni 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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