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    ANALYSE-FLASH

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    Goldman senkt Ströer auf 'Sell' - Ziel runter auf 37 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs senkt Kursziel Ströer auf 37
    • Aktienbewertung auf Sell, Ausblick zurückhaltend
    • Verbraucherklima in Deutschland bremst Außenwerbung
    ANALYSE-FLASH - Goldman senkt Ströer auf 'Sell' - Ziel runter auf 37 Euro
    Foto: Oliver Berg - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 43 auf 37 Euro gesenkt und die Aktien des Werbekonzerns von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Das Verbraucherumfeld in Deutschland trübe sich ein, was das Geschäft mit Außenwerbung bremsen dürfte, schrieb James Tate am Mittwoch. Zudem nehme die Profitabilität bei den Statista und Asambeauty weiter ab. Grundsätzlich geht Tate zwar davon aus, dass Ströer in der Außenwerbung weitere Marktanteile gewinnt, er ist zunächst aber zurückhaltender für den Geschäftsverlauf geworden./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 04:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie

    Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,10 % und einem Kurs von 36,24 auf Tradegate (03. Juni 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -4,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,03 Mrd..

    Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -0,06 %/+49,92 % bedeutet.


    Rating: Sell
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 37 Euro


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    Community Beiträge zu Stroeer - 749399 - DE0007493991

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Ströers Umstellung auf DOOH mit höheren Margen und sinkendem Capex‑Peak, was zu stärkerem Cashflow, steigendem EPS und höheren Dividenden führen könnte. Debattiert werden Bewertungserwartungen (teilweise Kursziel ~200€ bei KGV ~10), Aktienrückkäufe (50 Mio), enger Freefloat, Short‑Positionen/Recall‑Risiko, Stiftung/KGaA‑Struktur und Übernahme-/Timing‑Spekulationen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Stroeer eingestellt.

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