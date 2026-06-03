ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Ströer auf 'Sell' - Ziel runter auf 37 Euro
- Goldman Sachs senkt Kursziel Ströer auf 37
- Aktienbewertung auf Sell, Ausblick zurückhaltend
- Verbraucherklima in Deutschland bremst Außenwerbung
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 43 auf 37 Euro gesenkt und die Aktien des Werbekonzerns von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Das Verbraucherumfeld in Deutschland trübe sich ein, was das Geschäft mit Außenwerbung bremsen dürfte, schrieb James Tate am Mittwoch. Zudem nehme die Profitabilität bei den Statista und Asambeauty weiter ab. Grundsätzlich geht Tate zwar davon aus, dass Ströer in der Außenwerbung weitere Marktanteile gewinnt, er ist zunächst aber zurückhaltender für den Geschäftsverlauf geworden./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 04:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,10 % und einem Kurs von 36,24 auf Tradegate (03. Juni 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -4,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,99 %.
Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,03 Mrd..
Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -0,06 %/+49,92 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 37 Euro
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Stroeer eingestellt.
Bei Ströer seht die KI und andere also insbesondere diese interessanten Punkte:
- DOOH (Digital Out of Home) hat strukturell bessere Margen als klassische Plakatwerbung.
- Ein Screen ersetzt mehrere statische Flächen.
- Die Grenzkosten sinken massiv.
- Die Monetarisierung pro Standort steigt.
- Kommunale Verträge wirken wie Burggräben.
- Netzwerkeffekte entstehen über Reichweite + Daten + programmatische Buchung.
Das erinnert in gewisser Weise an:
- Mobilfunknetze nach LTE-Ausbau,
- Glasfasernetze,
- Rechenzentren,
- Börsenbetreiber,
- oder Maut-/Infrastrukturmodelle.
Die spannendste Frage ist eigentlich nicht:
Wie sieht die Cash Conversion aus, wenn die Digitalisierungsquote hoch genug ist und die Ersatzinvestitionen sinken?
@Der Tscheche, danke für die Blumen. Ja ich bin mittlerweile sehr von dem Geschäftsansatz überzeugt und seid Februar 2026 extrem bullisch eingestellt. Meine persönliche Einschätzung, Ströer hat das Rückkaufprogramm aufgelegt um den Aktienkurs nicht unter 33-34 fallen zu lassen, weil die Aktienpakete von den Gründern sicherlich als Sicherheiten hinterlegt sind und tiefere Kurse weitere Sicherheiten erfordert hätten. Seit dem Übernahmegerücht, was es auch bleiben wird, durfte es kein Aktienrückkaufprogramm geben und musste formal gestoppt werden. Am Ende umfasst das Volumen des Aktienrückkaufprogramms genau die 50 cent je Aktie, die es 2026 weniger gibt als 2025 mit den 2,35€. Sprich für den Langzeitanleger erhöht dieses Aktienrückkaufprogramm den zukünftigen Gewinn je einzelner Aktie. Auch diese 1,85€ ist für mich der Wert, den die Stiftungskonstellation braucht um ihre laufenden Kosten und Rücklagen für den fiktiven Erbfall zu decken. Da Müller die Stiftung 2021 gegründet hat, wird dieser simulierte Erbfall vom Finanzamt 2051 durchgeführt und die Stiftung muss zu diesem Zeitpunkt die Erbschaftsteuer bezahlen.
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-05/68538561-kreise-blackstone-zieht-sich-bei-gebot-fuer-stroeer-zurueck-kurs-sackt-ab-016.htm
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Private-Equity-Gesellschaft Blackstone ist Kreisen zufolge nicht mehr an einer möglichen Übernahme des deutschen Werbungs- und Medienkonzerns Ströer interessiert. Blackstone habe sich aus einer Investorengruppe um I Squared zurückgezogen, die eine Übernahme von Ströer geprüft habe, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ströer-Aktien sackten daraufhin um bis zu 10 Prozent auf 34,70 Euro ab.
Einem Bloomberg-Bericht von Anfang Mai zufolge erwog das I-Squared-Konsortium, ein Gebot in Höhe von rund 2,5 Milliarden Euro für Ströer abzugeben. Eine Aktie des Unternehmens wäre dabei mit etwa 45 Euro pro Aktie bewertet worden. I Squared überlege nun den nächsten Schritt, hieß es in dem Bloomberg-Bericht vom Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Beratungen dauerten an, und es sei nicht sicher, ob ein Angebot abgegeben werde.
Vertreter von Blackstone und I Squared lehnten eine Stellungnahme ab. Ströer war für eine Stellungnahme laut Bloomberg zunächst nicht erreichbar./jha/zb