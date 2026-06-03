Viromed Medical, Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Co (H) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
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🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
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|Marvell Technology
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|Sivers Semiconductors
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|American Pacific Mining Corporation
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|Lenovo Group
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|BYD
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|DroneShield
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💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
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|Wertpapier
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|🥇
|Viromed Medical
|56
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|Newron Pharmaceuticals
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|TeamViewer
|52
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|Almonty Industries
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|Rheinmetall
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|BioNTech
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🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Co (H)
|+17,46 %
|📰
|🥈
|Marvell Technology
|+14,73 %
|💬
|📰
|🥉
|MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY
|+13,94 %
|📰
|🟥
|Akeso
|-5,09 %
|📰
|🟥
|Liontown Resources
|-5,50 %
|💬
|📰
|🟥
|NRX Pharmaceuticals
|-23,93 %
|💬
|📰
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Marvell Technology
Wochenperformance: +55,06 %
Wochenperformance: +55,06 %
Platz 1
Sivers Semiconductors
Wochenperformance: +11,26 %
Wochenperformance: +11,26 %
Platz 2
American Pacific Mining Corporation
Wochenperformance: +12,68 %
Wochenperformance: +12,68 %
Platz 3
Lenovo Group
Wochenperformance: +33,73 %
Wochenperformance: +33,73 %
Platz 4
BYD
Wochenperformance: +2,08 %
Wochenperformance: +2,08 %
Platz 5
DroneShield
Wochenperformance: -1,75 %
Wochenperformance: -1,75 %
Platz 6
Viromed Medical
Wochenperformance: +18,25 %
Wochenperformance: +18,25 %
Platz 7
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: -11,55 %
Wochenperformance: -11,55 %
Platz 8
TeamViewer
Wochenperformance: +12,09 %
Wochenperformance: +12,09 %
Platz 9
Almonty Industries
Wochenperformance: +6,22 %
Wochenperformance: +6,22 %
Platz 10
Rheinmetall
Wochenperformance: -2,90 %
Wochenperformance: -2,90 %
Platz 11
BioNTech
Wochenperformance: -3,91 %
Wochenperformance: -3,91 %
Platz 12
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Co (H)
Wochenperformance: +32,14 %
Wochenperformance: +32,14 %
Platz 13
Marvell Technology
Wochenperformance: +55,06 %
Wochenperformance: +55,06 %
Platz 14
MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY
Wochenperformance: +23,21 %
Wochenperformance: +23,21 %
Platz 15
Akeso
Wochenperformance: -8,09 %
Wochenperformance: -8,09 %
Platz 16
Liontown Resources
Wochenperformance: +5,68 %
Wochenperformance: +5,68 %
Platz 17
NRX Pharmaceuticals
Wochenperformance: -20,73 %
Wochenperformance: -20,73 %
Platz 18
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