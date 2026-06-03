Die größten Aufsteiger der Woche vom 27.05.-03.06.2026 in der wO Community
Foto: Sebastian Gollnow - dpa
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den größten Zuwachs in der Aufmerksamkeit unserer Community verzeichneten. Oftmals handelt es sich um Werte, bei denen wichtige Ereignisse wie Adhocs eingetreten sind oder die Quartalszahlen anstehen. Schauen Sie gerne mal vorbei und diskutieren Sie mit.
Jeden Mittwoch um 8:00 stellen wir Ihnen die interessantesten Werte vor. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
Anzeige
Präsentiert von
InnoCan Pharma Corporation
Monatsperformance: -41,31 %
Monatsperformance: -41,31 %
Platz 1
Novavax
Monatsperformance: +30,20 %
Monatsperformance: +30,20 %
Platz 2
Gold
Monatsperformance: -3,37 %
Monatsperformance: -3,37 %
Platz 3
Energiekontor
Monatsperformance: +11,54 %
Monatsperformance: +11,54 %
Platz 4
BRANICKS Group
Monatsperformance: -15,83 %
Monatsperformance: -15,83 %
Platz 5
BioNTech
Monatsperformance: -8,97 %
Monatsperformance: -8,97 %
Platz 6
Vonovia
Monatsperformance: -9,13 %
Monatsperformance: -9,13 %
Platz 7
General European Strategic Investments
Monatsperformance: 0,00 %
Monatsperformance: 0,00 %
Platz 8
AFC Energy
Monatsperformance: +12,34 %
Monatsperformance: +12,34 %
Platz 9
Kuros Biosciences
Monatsperformance: -7,28 %
Monatsperformance: -7,28 %
Platz 10
Deutsche Rohstoff
Monatsperformance: +6,39 %
Monatsperformance: +6,39 %
Platz 11
Commerzbank
Monatsperformance: +4,84 %
Monatsperformance: +4,84 %
Platz 12
ST George Mining
Monatsperformance: +2,46 %
Monatsperformance: +2,46 %
Platz 13
Nike (B)
Monatsperformance: -0,79 %
Monatsperformance: -0,79 %
Platz 14
Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 30.06.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
14 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte