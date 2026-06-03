Aktie dreht weitere Ehrenrunde

Erst ein Anstieg über die Marke von 157,33 US-Dollar würde die Chancen auf weitere Kursgewinne deutlich verbessern. In diesem Fall könnte zunächst das aktuelle Jahreshoch bei 175,71 US-Dollar wieder in den Fokus der Anleger rücken. Sollte die Aufwärtsbewegung darüber hinaus anhalten, wäre sogar ein Anstieg bis in den Bereich von 193,73 US-Dollar möglich.

Aktuell bewegt sich die 3M-Aktie in einer Handelsspanne zwischen dem Märztief bei 139,34 US-Dollar und dem Aprilhoch bei 157,33 US-Dollar. Solange sich der Kurs innerhalb dieser Bandbreite bewegt, gibt es weder ein klares Kauf- noch Verkaufssignal.

Auf der anderen Seite würde sich das Chartbild erst dann spürbar verschlechtern, wenn die Aktie unter 139,34 US-Dollar fällt. Ein solcher Rückgang könnte zunächst den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei 128,07 US-Dollar als Ziel ins Spiel bringen. Mittelfristig wären dann sogar weitere Kursverluste bis auf 121,70 US-Dollar denkbar.

Derzeit deutet die Kursentwicklung jedoch eher auf eine Phase der Konsolidierung hin, in der sich die Aktie auf ihren nächsten größeren Kursimpuls vorbereitet.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 157,33 US-Dollar

Kursziel: 175,71 US-Dollar

Renditechance via DY7V88 : 150 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

3M Comp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY7V88 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,17 - 1,18 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 139,5283 US-Dollar Basiswert: 3M Comp. KO-Schwelle: 139,5283 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 152,70 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 175,71 US-Dollar Hebel: 11,16 Kurschance: + 150 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8Z4W Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,07 - 1,08 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 164,6911 US-Dollar Basiswert: 3M Comp. KO-Schwelle: 164,6911 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 152,70 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 12,12 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.