Erfolgreich ausgebrochen

Sollte sich die positive Dynamik fortsetzen, könnte die Aktie sogar das nächsthöhere Kursziel am 161,8-%-Fibonacci-Niveau bei 62,96 Euro erreichen. Zwischenzeitliche Rücksetzer oder Konsolidierungen wären dabei nicht ungewöhnlich und könnten für Anleger interessante Gelegenheiten zum Einstieg bieten.

Bereits in der technischen Analyse vom 4. Mai 2026 wurde auf die Möglichkeit hingewiesen, dass die Aktie das Februarhoch bei 49,60 Euro überwinden könnte. Genau dieses Szenario trat Mitte Mai ein: Die Aktie legte deutlich zu und überschritt die Marke dynamisch. Dadurch wurde weiteres Kurspotenzial bis zum 138,2-%-Fibonacci-Extension-Retracement bei 57,52 Euro freigesetzt.

Ein deutlich negativeres Bild würde sich erst ergeben, wenn die DHL-Aktie wieder unter 42,44 Euro fallen sollte. In diesem Fall könnte sich die Korrektur ausweiten und den Kurs zurück in Richtung des 200-Wochen-Durchschnitts bei 37,70 Euro führen. Aktuell gibt es im Bereich der bisherigen Jahreshochs jedoch keine klaren Hinweise auf eine bevorstehende Trendwende.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 52,96 Euro

Kursziele : 57,52 und 62,96 Euro

Renditechance via DN1R4J : 145 Prozent

Anlagehorizont : 4 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

DHL Group (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN1R4J Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,60 - 0,65 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 46,8658 Euro Basiswert: DHL Group KO-Schwelle: 46,8658 Euro akt. Kurs Basiswert: 52,96 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 62,96 Euro Hebel: 8,13 Kurschance: + 145 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU7VXB Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,66 - 0,71 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 59,3443 Euro Basiswert: DHL Group KO-Schwelle: 59,3443 Euro akt. Kurs Basiswert: 52,96 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,43 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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