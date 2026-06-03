UBS stuft Fresenius SE auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Fresenius mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die jüngsten Empfehlungen des Bundesrats zur geplanten Reform des deutschen Gesundheitssystems läsen sich eindeutig positiv für den Medizinkonzern und dessen Krankenhaustochter Helios, doch der Markt erscheine trotzdem pessimistisch, schrieb Graham Doyle am Dienstag./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 13:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 36,58EUR auf Tradegate (03. Juni 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Graham Doyle

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 54

Kursziel alt: 54

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 54,00 € , was eine Steigerung von +48,72% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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