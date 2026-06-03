UBS stuft Fresenius SE auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Fresenius mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die jüngsten Empfehlungen des Bundesrats zur geplanten Reform des deutschen Gesundheitssystems läsen sich eindeutig positiv für den Medizinkonzern und dessen Krankenhaustochter Helios, doch der Markt erscheine trotzdem pessimistisch, schrieb Graham Doyle am Dienstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 13:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 13:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 36,58EUR auf Tradegate (03. Juni 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Graham Doyle
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 54
Kursziel alt: 54
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Graham Doyle
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 54
Kursziel alt: 54
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