BERENBERG stuft Ferrari auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ferrari auf "Buy" mit einem Kursziel von 381 Euro belassen. Gespräche mit den Vertriebspartnern des Luxussportwagenbauers in den USA, Europa und China hätten ein positives Bild gezeichnet, schrieb Michael Filatov am Dienstagnachmittag. Dass das Design des neuen Elektromodells Luce unisono negativ aufgenommen worden sei, sei aus deren Sicht kein strukturelles Markenrisiko. Sie rechneten damit, dass dessen Volumina - trotz geringerer Stückzahlen als bei den Modellen der Italiener üblich - die Markterwartungen erfüllen sollten./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 17:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 17:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 302,7EUR auf Tradegate (03. Juni 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Michael Filatov
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 381
Kursziel alt: 381
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Filatov
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Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 381
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