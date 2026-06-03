Goldpreis fällt -0,72 % auf 4.457,29 USD

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USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,92 % 1 Monat -3,37 % 3 Monate -15,96 % 1 Jahr +32,88 %

Gold schwächer: Das Edelmetall gibtnach und notiert aktuell bei 4.457,29. Anleger zeigen sich zurückhaltend.

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Gold bei 1.209,02USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.457,29USD ein Wert von 18.433,5USD geworden – ein Gewinn von +268,67 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Gold-Sentiment: Kurzfristig lastet der Iran-Konflikt auf dem Preis (Beobachtung: ca. 2% Rückgang bei Eskalation); Deeskalation dürfte Aufwärtsimpulse bringen. Gold bleibt Krisenschutz, nach Krisen eher wieder Käufer. Technik: Unterstützungen um 4381 halten; viele erwarten eine Seitwärtsbewegung bis zur Konfliktlösung, danach potenzieller Anstieg.