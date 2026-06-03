Goldpreis
Goldpreis fällt -0,72 % auf 4.457,29 USD
Leichte Abgaben: Gold rutscht um -0,72 % auf 4.457,29 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-0,92 %
|1 Monat
|-3,37 %
|3 Monate
|-15,96 %
|1 Jahr
|+32,88 %
Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Gold bei 1.209,02USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.457,29USD ein Wert von 18.433,5USD geworden – ein Gewinn von +268,67 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Gold-Sentiment: Kurzfristig lastet der Iran-Konflikt auf dem Preis (Beobachtung: ca. 2% Rückgang bei Eskalation); Deeskalation dürfte Aufwärtsimpulse bringen. Gold bleibt Krisenschutz, nach Krisen eher wieder Käufer. Technik: Unterstützungen um 4381 halten; viele erwarten eine Seitwärtsbewegung bis zur Konfliktlösung, danach potenzieller Anstieg.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Der Goldpreis reagiert sensibel auf die Geldpolitik der Notenbanken und die Entwicklung des US-Dollars. In unsicheren Zeiten gilt Gold als sicherer Hafen. Langfristig nutzen Investoren das Edelmetall, um Portfolios zu stabilisieren. Neben physischem Besitz spielen börsengehandelte Fonds eine wichtige Rolle.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|350,15EUR
|-0,41 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|123,41EUR
|-0,51 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|253,18EUR
|-0,13 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|382,38EUR
|-1,10 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|99,15EUR
|-1,24 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|597,20EUR
|-0,91 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|367,38EUR
|-0,57 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|74,35EUR
|-0,73 %
|Long
|1
|0,00
|123,47EUR
|-0,41 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,215EUR
|+0,42 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.