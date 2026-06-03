Silberpreis
Silber schwächelt Kurs rutscht auf 74,53 USD
Rücksetzer beim Silber: minus -0,81 %, Kurs 74,53 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,88 %
|1 Monat
|-1,14 %
|3 Monate
|-13,75 %
|1 Jahr
|+114,45 %
Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 28,21110USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 74,53USD ein Wert von 2.641,97USD geworden – ein Gewinn von +164,20 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Das Anleger-Sentiment zu Silber ist bei wallstreetONLINE gemischt. Einige sehen eine Konsolidierung als Sprungbrett zu ca. 85–90 USD, danach Abwärtsrisiko bis ~60–65 USD. Andere spekulieren auf 100–150 USD, bzw. 250 USD laut Sprott; wieder andere halten kurzfristig 60 USD für möglich. Die 14-Tage-Änderung wird in den Beiträgen nicht einheitlich genannt. Insgesamt bleibt die Schwankungsbreite hoch.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|350,15EUR
|-0,41 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|123,41EUR
|-0,51 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|253,18EUR
|-0,13 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|382,38EUR
|-1,10 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|99,23EUR
|-1,16 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|597,40EUR
|-0,88 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|367,50EUR
|-0,54 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|74,35EUR
|-0,73 %
|Long
|1
|0,00
|123,47EUR
|-0,41 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,215EUR
|+0,42 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.