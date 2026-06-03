Silber schwächelt Kurs rutscht auf 74,53 USD

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USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,88 % 1 Monat -1,14 % 3 Monate -13,75 % 1 Jahr +114,45 %

Silber verliertund fällt auf 74,53USD. Gewinnmitnahmen belasten den Markt, während die Nachfrage nachlässt.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 28,21110USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 74,53USD ein Wert von 2.641,97USD geworden – ein Gewinn von +164,20 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Das Anleger-Sentiment zu Silber ist bei wallstreetONLINE gemischt. Einige sehen eine Konsolidierung als Sprungbrett zu ca. 85–90 USD, danach Abwärtsrisiko bis ~60–65 USD. Andere spekulieren auf 100–150 USD, bzw. 250 USD laut Sprott; wieder andere halten kurzfristig 60 USD für möglich. Die 14-Tage-Änderung wird in den Beiträgen nicht einheitlich genannt. Insgesamt bleibt die Schwankungsbreite hoch.