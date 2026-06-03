GOLDMAN SACHS stuft Brenntag auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 71 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dauer der positiven Preis- und Absatzimpulse durch den Nahost-Krieg sei zwar unklar, zunächst gebe es für die Gewinnerwartungen aber eher Chancen als Risiken, schrieb Suhasini Varanasi am Dienstagabend. Sie hob ihre Prognosen für den Chemikalienhändler für 2026 an./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 17:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 17:33 / BST
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Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 56,74EUR auf Tradegate (03. Juni 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Suhasini Varanasi
Analysiertes Unternehmen: Brenntag
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 73
Kursziel alt: 71
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Suhasini Varanasi
Analysiertes Unternehmen: Brenntag
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 73
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