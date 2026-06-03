JPMORGAN stuft Nestle auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. In einem Gespräch mit Konzernchef Philipp Navratil sei es um Veränderungen gegangen, mit denen der Lebensmittelhersteller in schon wachstumsstarken und für den Umsatz wichtigen Bereichen noch stärker zulegen wolle, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Weitere Themen seien nötige Veränderungen in der Unternehmenskultur im Kampf um sinkende Marktanteile und jüngere Kunden gewesen. Nestle erwarte zudem keine dauerhaften Belastungen aus dem Rückruf von Babymilchprodukten./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 22:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 84,85EUR auf Lang & Schwarz (03. Juni 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.