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    Kurs hebt ab

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    Ulta Beauty hebt Prognose an – Schönheit trotzt Inflation und Krieg

    Ulta Beauty übertrifft die Erwartungen, hebt den Gewinnausblick an und profitiert von TikTok, Rare Beauty und Düften. Die Aktie reagiert sofort mit einem Ausbruch nach oben.

    Kurs hebt ab - Ulta Beauty hebt Prognose an – Schönheit trotzt Inflation und Krieg
    Foto: Jimin Kim - SOPA Images via ZUMA Press Wire

    Ulta Beauty hat im ersten Quartal nicht nur Umsatz und Gewinn deutlich über den Erwartungen erzielt, sondern auch die Gewinnprognose erhöht. Die Aktie sprang nach Börsenschluss zeitweise um bis zu sieben Prozent nach oben. Aktuell liegt sie weiterhin ein Prozent im Plus (08:53 Uhr MESZ).

    Der Gewinn je Aktie lag bei 7,74 US-Dollar. Laut LSEG waren lediglich 6,86 US-Dollar erwartet worden. Auch beim Umsatz übertraf Ulta Beauty die Erwartungen der Wall Street: Es wurden 3,16 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, während nur 3,10 Milliarden US-Dollar erwartet wurden. Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Nettoumsätze um rund elf Prozent.

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    Besonders wichtig für Anleger ist, dass das Wachstum nicht aus einer einzelnen Ecke kommt. Laut dem Unternehmen liefen alle Kanäle und wichtigen Kategorien stark. Die vergleichbaren Umsätze stiegen um 5,3 Prozent und lagen damit über der StreetAccount-Schätzung von 4,6 Prozent.

    Der heimliche Turbo sitzt ausgerechnet dort, wo viele Händler um Aufmerksamkeit kämpfen: auf TikTok. Im Quartal startete Ulta seinen TikTok-Shop, der sich auf eigene Produkte fokussiert. Dazu kamen mehr als 20 neue Marken, darunter Rare Beauty von Selena Gomez. Auch Düfte trugen zum Wachstum bei: Die Kategorie erhöhte ihren Umsatzanteil von 11 auf 12 Prozent.

    Trotz einer schwächeren Verbraucherstimmung, höherer Benzinpreise und Inflation bleibt das Management offensiv eingestellt. Die Umsatz- und Same-Store-Sales-Ziele für das Gesamtjahr wurden bestätigt, der Gewinnkorridor jedoch angehoben: Statt 28,05 bis 28,55 US-Dollar je Aktie erwartet Ulta Beauty nun 28,36 bis 28,80 US-Dollar.

    Für Anleger ist das Signal eindeutig: Während viele Konsumwerte unter Druck stehen, liefert Ulta Beauty Zahlen, die den Markt überraschen. Die Aktie ist nach dem Kurssprung zwar kein Geheimtipp mehr. Doch der Bericht zeigt: Kosmetikartikel verkaufen sich auch in einem schwierigen Umfeld erstaunlich gut.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Ulta Beauty Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 432,8EUR auf Tradegate (03. Juni 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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