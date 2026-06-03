🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    Aktie im freien Fall

    2245 Aufrufe 2245 0 Kommentare 0 Kommentare

    Siemens Energy: Wenn das so weiter geht, dann ...

    Die Aktie von Siemens Energy korrigiert seit einigen Tagen stark, erste Verkaufssignale liegen bereits vor. Doch das könnte noch nicht alles gewesen sein.

    Für Sie zusammengefasst
    Aktie im freien Fall - Siemens Energy: Wenn das so weiter geht, dann ...
    Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).

    Siemens Energy unter Druck, Führungswechsel im DAX

    Trotz täglicher neuer Kursrekorde bei Halbleiter und KI-Infrastrukturwerten konnte die Aktie von Siemens Energy zuletzt nicht mehr von der euphorischen Stimmung bei Technologie- und Wachstumstiteln profitieren.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    27.662,18€
    Basispreis
    27,65
    Ask
    × 9,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.244,00€
    Basispreis
    2,67
    Ask
    × 9,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Seit ihrem Allzeithoch bei rund 192 Euro Ende April befindet sich die Aktie in einer hartnäckigen Korrekturbewegung. Allein in den vergangenen 5 Handelstagen ging es fast zweistellig bergab. Damit ist die Krone für die beste Performance innerhalb des deutschen Leitindex DAX sowohl seit dem Jahresanfang als auch gegenüber dem Stand vor einem Jahr endgültig an Infineon übergegangen.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

     

    Halten die Verluste an, könnte es noch richtig ungemütlich werden

    Für Anlegerinnen und Anleger werden die jüngsten Kursverluste zu einem immer größeren Problem, da Siemens Energy bereits eine Reihe von wichtigen Supports aufgegeben hat. Setzen nicht bald Unterstützungskäufe ein, dürfte es für die Aktie noch eine ganze Etage tiefer gehen.

    Siemens Energy_hist_wallstreet_online_25ND_26ND (7).webp

    Nach dem Höhenflug liegen erste Trendwendesignale vor

    Übergeordnet befindet sich die Siemens-Energy-Aktie seit ihrem Allzeittief im Herbst 2023 in einem mehrjährigen Aufwärtstrend. Der hat im Zusammenhang mit dem KI-Boom mehrere Trendbeschleunigungen erfahren, vor allem in den vergangenen 12 Monaten entwickelte sich die Aktie hochdynamisch mit mehreren Tempoverschärfungen, wie der zwischenzeitlich stark gestiegene Trendstärkeindikator MACD beweist.

    Der Iran-Krieg sorgte nur vorübergehend für eine Rallye-Pause. Die als bullish geltende U-Konsolidierung trug sogar maßgeblich dazu bei, dass das Papier über 175 Euro ausbrechen und auf ein neues Allzeithoch ansteigen konnte. Das bedeutet in der technischen Analyse ein Kaufsignal.

    Das konnte sich jedoch nicht durchsetzen, da es sowohl im Relative-Stärke-Index (RSI) als auch im MACD zu bearishen Divergenzen gekommen war. Trotz höherer Aktienkurse gelangen den technischen Indikatoren keine neuen Hochs, womit die Rekordnotierungen nicht bestätigt und damit auch nicht nachhaltig waren. Dementsprechend fällt die Aktie seither.

    Aktie sammelt zahlreiche Verkaufssignale ein

    Dadurch ist es zu einem kurzfristigen Abwärtstrendkanal mit einer Breite von etwa 20 Euro gekommen. Der hat sowohl zur Aufgabe der Ausbruchsmarke von 175 Euro sowie zum Unterschreiten der 50-Tage-Linie führt. Damit liegen erste Verkaufssignale vor.

    Bestätigt wird der Abwärtstrend durch die fallenden technischen Indikatoren. Während der RSI große Schwäche signalisiert und bereits in den überverkauften Bereich gefallen ist, hat der MACD sowohl seine Signallinie als auch seine Nulllinie unterschritten, was einen an Fahrt gewinnenden Abwärtstrend anzeigt. Auch das stellt ein Verkaufssignal dar.

    Ausbruch zur Unterseite wahrscheinlicher als zur Oberseite

    Grundsätzlich besteht zwar auch die Möglichkeit, dass es sich beim kurzfristigen Abwärtstrend der Aktie um eine Bullenflagge handelt. Hierzu müsste Siemens Energy über die Oberkante bei rund 180 Euro ausbrechen. Aktuell zeichnet sich jedoch das Gegenteil, nämlich ein Ausbruch zur Unterseite ab.

    Die nächsten Kursziele liegen bei etwa 150 Euro, wo neben einem horizontalen Support auch die Aufwärtstrendlinie ausgehend vom Korrekturtief aus dem August verläuft. Eine weitere Unterstützungszone stellt der Bereich um 135 Euro dar, während die 200-Tage-Linie gegenwärtig bei rund 132,30 Euro verläuft. Deren letzter Test ist mit dem Höhepunkt des Trump-Crashs im April 2025 über ein Jahr her. Sollten diese sowie der Support bei 125 Euro nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unterschritten werden, spräche das für eine dauerhafte Trendwende.

    Fazit: Noch verfügt die Aktie über einen ausreichen großen Puffer

    Nach den jüngsten Kursverlusten und der deutlichen Eintrübung der charttechnischen Ausgangslage handelt die Aktie von Siemens Energy mit einem Abwärtspotenzial von rund 20 Prozent. Erst darunter würde es jedoch richtig ungemütlich werden, daher besteht für geduldige und frustrationstolerante Anlegerinnen und Anleger noch kein Handlungsbedarf.

    Das gilt allerdings auch für Investoren, die einen Einstieg erwägen. Für einen solchen sollte entweder eine klare Bodenbildung an einer der nächstgelegenen Unterstützungen oder ein prozyklisches Kaufsignal abgewartet werden. Das wäre entweder die Rückeroberung der 50-Tage-Linie oder der Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal, der eine Bullenflagge und damit ein Trendfortsetzungssignal der übergeordneten Aufwärtsbewegung liefern würde.

    Mit Blick auf die Gewinnvielfachen für 2026 und 2027 ist Siemens Energy mit rund 37 und 27 ambitioniert, aber nicht so teuer wie der direkte Mitbewerber GE Vernova bewertet.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMax Gross
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie im freien Fall Siemens Energy: Wenn das so weiter geht, dann ... Die Aktie von Siemens Energy korrigiert seit einigen Tagen stark, erste Verkaufssignale liegen bereits vor. Doch das könnte noch nicht alles gewesen sein.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     