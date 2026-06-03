M1 Kliniken AG steigert Beauty-EBIT um 37,6 % – Strategische Fokussierung abgeschlossen
M1 setzt den Fokus klar auf Beauty: Nach dem Verkauf der HAEMATO Pharm GmbH rückt das profitable Kerngeschäft in den Mittelpunkt der weiteren Wachstumsstrategie.
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- Strategische Fokussierung auf das Kerngeschäft „Beauty“ abgeschlossen durch Verkauf der HAEMATO Pharm GmbH (Mehrheitsbeteiligung HAEMATO AG 85 %) an die PHOENIX group zum 31.01.2026.
- Beauty-Segment: Umsatz +5,7 % auf 27,1 Mio. EUR, EBIT +37,6 % auf 9,2 Mio. EUR, EBIT-Marge 33,9 %.
- Konzernkennzahlen durch Verkauf geprägt: Konzernumsatz 46,8 Mio. EUR (Q1 2025: 92,7 Mio. EUR), Konzern-EBIT 5,0 Mio. EUR (Q1 2025: 8,8 Mio. EUR).
- Im Konzernergebnis ist ein einmaliges Entkonsolidierungsergebnis als buchhalterischer Sondereffekt enthalten, das Liquidität und operative Entwicklung nicht beeinträchtigt.
- Handelssegment: planmäßiger Rückzug aus dem Handelsgeschäft nach Verkauf — Umsatz 19,7 Mio. EUR (Q1 2025: 67,2 Mio. EUR), EBIT -4,2 Mio. EUR (Q1 2025: 2,1 Mio. EUR).
- Ausblick: Ausbau nationaler und internationaler Fachzentren; Ziel für das Beauty-Segment bis 2029 Umsatz 200–300 Mio. EUR bei nachhaltiger EBIT-Marge ≥ 20 %; M1 betreibt aktuell 59 Fachzentren in zehn Ländern.
Der Kurs von M1 Kliniken lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,280EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,05 % im
Plus.
5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 19,060EUR das entspricht einem Minus von -1,14 % seit der Veröffentlichung.
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