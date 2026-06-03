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    Verletzte bei Drohnenangriff auf Flughafen von Kuwait

    Für Sie zusammengefasst
    • Iranischer Drohnenangriff verletzt mehrere Menschen
    • Schwere Sachschäden im Passagierbereich von Terminal 1
    • Alle Flüge ausgesetzt oder an Flughäfen umgeleitet
    Verletzte bei Drohnenangriff auf Flughafen von Kuwait
    Foto: Stringer - dpa

    KUWAIT-STADT (dpa-AFX) - Bei dem jüngsten iranischen Drohnenangriff auf Kuwait sind am Flughafen der Hauptstadt mehrere Menschen verletzt worden. Das teilte ein Sprecher des kuwaitischen Verteidigungsministeriums mit. Es habe im Passagierbereich an Terminal 1 auch schwere Sachschäden gegeben. Die Verletzten seien ärztlich behandelt worden. Die Streitkräfte seien bereit, "jegliche Schritte" zu unternehmen, um die Sicherheit und Stabilität des kleinen Landes am Persischen Golf zu schützen.

    Die Behörde für zivile Luftfahrt teilte mit, dass alle für heute geplanten Flüge ausgesetzt oder an andere Flughäfen umgeleitet worden seien. Iranische Raketen und Drohnen hätten das Flughafengebäude getroffen und mehrere Einrichtungen beschädigt, teilte die Behörde der Staatsagentur Kuna zufolge mit. Am Flughafen sei ein Notfallplan aktiviert worden.

    Der Flugverkehr in Nahost war im Zuge des Iran-Kriegs in den vergangenen Monaten bereits stark beeinträchtigt. Im März waren Hunderttausende Reisende in der Region gestrandet und wurden teils mit Evakuierungsflügen in ihre Heimat geflogen.

    Der Golfstaat hatte in der Nacht neue iranische Angriffe gemeldet. Das US-Militär wehrte nach eigenen Angaben eine "Welle iranischer Drohnen" ab, die demnach Einrichtungen des US-Militärs im Land zum Ziel hatten. Kuwait wurde im Krieg bisher besonders schwer angegriffen, darunter auch der Flughafen in Kuwait-Stadt./jot/DP/men





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