Zara-Mutter Inditex mit gutem Jahresstart - Umsatz und Gewinn gesteigert

Der Umsatz der Spanier stieg im Quartal (bis Ende April) um knapp sechs Prozent auf rund 8,7 Milliarden Euro. Der Umsatz fiel damit im Rahmen der Analystenerwartungen aus. Währungsbereinigt lag das Wachstum bei 8,8 Prozent. Im Mai zog das um Währungseffekte bereinigte Wachstum auf 11,5 Prozent an.

ARTEIXO (dpa-AFX) - Die Zara-Eigentümerin Inditex hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 der verhaltenen Konsumlaune getrotzt. Umsatz und Gewinn legten zu. Die neuen Frühjahrs- und Sommerkollektionen seien von den Kunden gut angenommen worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Arteixo mit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich im ersten Quartal im Vergleich um sieben Prozent auf rund 1,8 Milliarden Euro. Branchenexperten hatten hier etwas weniger auf dem Zettel. Auf die Aktionäre entfiel ein Nettogewinn von 1,4 Milliarden Euro und damit rund fünf Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate notierte die Inditex-Aktie zuletzt 5,0 Prozent fester. Zu Inditex gehören neben dem Flaggschiff Zara unter anderem Marken wie Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka und Stradivarius./err/zb/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Inditex Aktie Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,60 % und einem Kurs von 55,48 auf Tradegate (03. Juni 2026, 08:44 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Inditex Aktie um +8,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,10 %. Die Marktkapitalisierung von Inditex bezifferte sich zuletzt auf 173,91 Mrd.. Inditex zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2300 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von +0,86 %/+11,67 % bedeutet.



