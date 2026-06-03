Gold fällt trotz Nahost-Schock – jetzt wird die US-Notenbank zum Risiko

Der Goldpreis ist am Mittwoch gefallen. Neue Gefechte im Nahen Osten trieben die Ölpreise nach oben und dämpften die Hoffnung auf Fortschritte in den Gesprächen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. Anleger warten zudem auf wichtige Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten, wie Reuters berichtet.

Kelvin Wong, Marktanalyst bei Oanda, sagte, der Markt rechne inzwischen damit, dass der Waffenstillstand mit dem Iran möglicherweise nicht halte. Zwar dürfte US-Präsident Donald Trump weiter auf eine Friedenslösung drängen. Eine erneute Eskalation könnte aber jede Erholung des Goldpreises bremsen.

Am Golf flammten die Spannungen erneut auf. Das US-amerikanische Militär teilte mit, iranische Raketenangriffe auf Bahrain, Kuwait und weitere Ziele in der Region seien vereitelt worden oder gescheitert. Zugleich kamen die diplomatischen Bemühungen zwischen Washington und Teheran kaum voran.

US-Außenminister Marco Rubio erklärte, das Verhandlungsteam von Trump habe dem Iran keine Sanktionserleichterungen für die Wiederöffnung der Straße von Hormus angeboten. Jede Erleichterung müsse an die Aufgabe des iranischen Atomprogramms geknüpft sein.

Die Ölpreise stiegen leicht. Das verstärkte die Sorge vor höherer Inflation und möglichen Zinserhöhungen. Gold gilt zwar als Schutz gegen Inflation. In einem Umfeld hoher Zinsen verliert das Edelmetall jedoch an Attraktivität, weil es keine laufenden Erträge abwirft.

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Beth Hammack, Präsidentin der regionalen Notenbank von Cleveland, warnte ebenfalls vor Inflationsrisiken. Die Federal Reserve müsse die Zinsen möglicherweise bald anheben, falls der ohnehin hohe Preisdruck weiter zunehme.

Auch andere Edelmetalle wie Silber standen unter Druck.

Anleger blicken zudem auf neue Daten vom US-amerikanischen Arbeitsmarkt und den Beschäftigungsbericht am Freitag. Beide Zahlen könnten Hinweise auf den weiteren Kurs der Federal Reserve liefern.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



