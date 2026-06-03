Richemont mit gemischtem Ergebnis

Der Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont (CH0210483332) hat im Geschäftsjahr 2025/26 seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt und steigerte den Umsatz währungsbereinigt um 11 Prozent auf den Rekordwert von 22,4 Mrd. Euro. Treiber des Wachstums war erneut das Schmuckgeschäft mit den Marken Cartier und Van Cleef & Arpels, dessen Erlöse um 14 Prozent zulegten. Dagegen entwickelte sich das Uhrensegment mit Marken wie IWC, Jaeger-LeCoultre und A. Lange & Söhne deutlich verhaltener (Umsatzplus 1 Prozent). Unter dem Strich erhöhte sich der Gewinn um mehr als ein Viertel auf 3,48 Mrd. Euro. Dennoch reagierte die Börse verhalten. Zwar übertraf Richemont beim Umsatz die Erwartungen der Analysten leicht, beim Gewinn blieb der Konzern jedoch hinter den Prognosen zurück. Investoren sorgen sich zudem um die Entwicklung der Margen. Vor allem die stark gestiegenen Goldpreise verteuern die Schmuckproduktion, während Preiserhöhungen nur begrenzt durchsetzbar sind. Die Zahlen zeigen zugleich die zunehmende Spaltung des Luxusmarktes. Während hochwertiger Schmuck als wertbeständige Anlage betrachtet wird und gefragt bleibt, kämpfen Anbieter von Mode- und Lederwaren mit einer schwächeren Nachfrage. Branchenführer LVMH steht seit Monaten unter Druck, während sich Richemont recht stabil hält. Der Konzern verweist auf eine eingetrübte Konsumstimmung in Europa, den USA und den Golfstaaten. Einen konkreten Ausblick für das laufende Geschäftsjahr gab Richemont traditionell nicht ab.

Discount-Strategie mit 14 Prozent Puffer (September)

Das Discount-Zertifikat von Morgan Stanley mit der ISIN DE000MM7ZAN4 generiert bei einem Preis von 159,30 Euro und konstanten Wechselkursen einen Ertrag von ca. 4,70 Euro oder 10,1 Prozent p.a., wenn die Aktie am 18.9.26 oberhalb des Caps von 150 Franken notiert. Barausgleich in allen Szenarien.

Discount-Strategie mit 15,8 Prozent Puffer (Dezember)

Auch beim Discount-Zertifikat von Morgan Stanley mit der ISIN DE000MM7ZAM6 liegt das Cap bei 150 Franken. Aus der Differenz zwischen dem Höchstbetrag (Cap) und dem Preis von 155,80 Euro errechnet sich bei konstanten Wechselkursen eine Renditechance von ca. 8,20 Euro oder 9,8 Prozent p.a. Wenn der Schlusskurs am 18.12.26 unter dem Cap liegt, erfolgt ein Barausgleich.

ZertifikateReport-Fazit: Die Hoffnung auf eine starke Erholung des Luxussektors bleibt derzeit eine Wette auf die Weltkonjunktur. Vom Allzeithoch bei 184 Schweizer Franken ist Richemont weniger als 10 Prozent entfernt. Wer das Potenzial der Aktie in den nächsten Monaten für begrenzt hält, könnte sich mit den Anlagezertifikaten positionieren und bereits von einer Seitwärtsbewegung profitieren.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Richemont Aktien oder von Anlageprodukten auf Richemont Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de