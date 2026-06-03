🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Seitwärtsstrategien

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Richemont mit gemischtem Ergebnis

    Das Schmuckgeschäft von Cartier und Van Cleef & Arpels treibt das Wachstum, während steigende Goldpreise auf die Margen drücken. Zertifikate bieten Renditechancen bereits bei einer Seitwärtsbewegung der Aktie.

    Der Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont (CH0210483332) hat im Geschäftsjahr 2025/26 seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt und steigerte den Umsatz währungsbereinigt um 11 Prozent auf den Rekordwert von 22,4 Mrd. Euro. Treiber des Wachstums war erneut das Schmuckgeschäft mit den Marken Cartier und Van Cleef & Arpels, dessen Erlöse um 14 Prozent zulegten. Dagegen entwickelte sich das Uhrensegment mit Marken wie IWC, Jaeger-LeCoultre und A. Lange & Söhne deutlich verhaltener (Umsatzplus 1 Prozent). Unter dem Strich erhöhte sich der Gewinn um mehr als ein Viertel auf 3,48 Mrd. Euro. Dennoch reagierte die Börse verhalten. Zwar übertraf Richemont beim Umsatz die Erwartungen der Analysten leicht, beim Gewinn blieb der Konzern jedoch hinter den Prognosen zurück. Investoren sorgen sich zudem um die Entwicklung der Margen. Vor allem die stark gestiegenen Goldpreise verteuern die Schmuckproduktion, während Preiserhöhungen nur begrenzt durchsetzbar sind. Die Zahlen zeigen zugleich die zunehmende Spaltung des Luxusmarktes. Während hochwertiger Schmuck als wertbeständige Anlage betrachtet wird und gefragt bleibt, kämpfen Anbieter von Mode- und Lederwaren mit einer schwächeren Nachfrage. Branchenführer LVMH steht seit Monaten unter Druck, während sich Richemont recht stabil hält. Der Konzern verweist auf eine eingetrübte Konsumstimmung in Europa, den USA und den Golfstaaten. Einen konkreten Ausblick für das laufende Geschäftsjahr gab Richemont traditionell nicht ab. 

    Discount-Strategie mit 14 Prozent Puffer (September) 

    Das Discount-Zertifikat von Morgan Stanley mit der ISIN DE000MM7ZAN4 generiert bei einem Preis von 159,30 Euro und konstanten Wechselkursen einen Ertrag von ca. 4,70 Euro oder 10,1 Prozent p.a., wenn die Aktie am 18.9.26 oberhalb des Caps von 150 Franken notiert. Barausgleich in allen Szenarien. 

    Discount-Strategie mit 15,8 Prozent Puffer (Dezember)   

    Auch beim Discount-Zertifikat von Morgan Stanley mit der ISIN DE000MM7ZAM6 liegt das Cap bei 150 Franken. Aus der Differenz zwischen dem Höchstbetrag (Cap) und dem Preis von 155,80 Euro errechnet sich bei konstanten Wechselkursen eine Renditechance von ca. 8,20 Euro oder 9,8 Prozent p.a. Wenn der Schlusskurs am 18.12.26 unter dem Cap liegt, erfolgt ein Barausgleich. 

    ZertifikateReport-Fazit: Die Hoffnung auf eine starke Erholung des Luxussektors bleibt derzeit eine Wette auf die Weltkonjunktur. Vom Allzeithoch bei 184 Schweizer Franken ist Richemont weniger als 10 Prozent entfernt. Wer das Potenzial der Aktie in den nächsten Monaten für begrenzt hält, könnte sich mit den Anlagezertifikaten positionieren und bereits von einer Seitwärtsbewegung profitieren.

    Autor: Thorsten Welgen

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Richemont Aktien oder von Anlageprodukten auf Richemont Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

    Quelle: zertifikatereport.de




    Autor
    Walter Kozubek
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Walter Kozubek
    Seitwärtsstrategien Richemont mit gemischtem Ergebnis Hochwertiger Schmuck bleibt auch in harten Zeiten wertbeständig - Luxusmarken, die hier positioniert sind, zeigen Resilienz. Wer bei Richemont schon von einer Seitwärtsbewegung profitieren will, greift zu Zertifikaten.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     