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    AKTIEN IM FOKUS

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    Halbleiterrally hält zunächst an - Analyst bullisch für ASML

    Für Sie zusammengefasst
    • Infineon auf Tradegate bei 89,46 Euro Höchststand
    • ASML Kursziel 1900 Euro und Prognosen 2028 angehoben
    • Hohe Nachfrage nach EUV und Immersions DUV Systemen
    AKTIEN IM FOKUS - Halbleiterrally hält zunächst an - Analyst bullisch für ASML
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Kursrally im Halbleiterbereich geht am Mittwoch auch im wackeligen Marktumfeld zunächst weiter. So erreichten Infineon auf der Handelsplattform Tradegate mit 89,46 Euro einen weiteren Höchststand seit dem Jahr 2000. Bei STMicro , ASML und Marvell Technology werden derweil weitere Rekorde erreicht.

    STMicro standen tags zuvor mit ihrer verdoppelten Umsatzprognose für KI-Rechenzentren im Fokus und der US-Konzern Marvell, nachdem Nvidia -Chef Jensen Huang den Chipdesigner auf der Branchenmesse in Taipeh als "nächstes Billionen-Unternehmen" bezeichnet hatte.

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    Am Mittwoch rückte nun JPMorgan-Experte Sandeep Deshpande ASML mit seinem Kursziel von 1.900 Euro im Schaufenster nach vorne. Die Markterwartungen an den Anlagenbauer für die Chipindustrie für 2027 und 2028 müssten komplett überarbeitet werden, so Deshpande. Die jüngsten Signale aus dem Konzern zu den Kapazitäten für EUV-Lithografiesysteme seien sehr optimistisch und deuteten auf eine starke Kundennachfrage hin. Immersions-DUV-Lithografie werde ein weiterer Wachstumstreiber für die Niederländer. Damit können sehr kleine Mikrochips gebaut werden.

    Deshpande hob seine Schätzungen für 2027 und 2028 an und sieht sich gerade 2028 klar über den Markterwartungen. Beim Gewinn je Aktie seien es gut 35 Prozent./ag/ajx/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,66 % und einem Kurs von 89,31 auf Tradegate (03. Juni 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,64 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 284,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +40,85 %/+64,32 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurszielanhebungen (u.a. Jefferies, neues Ziel ~96 €), die Nvidia‑Kooperation und KI‑Rechenzentren als Treiber der jüngsten Rallye. Einige erwarten einen Sprung über 100 € oder planen Ausstiege bei 150 €, während Kritiker vor Hype, überhöhter Bewertung und hohen Energieanforderungen warnen. Übernahmespekulationen werden wegen politischer Schutzmechanismen und hoher Marktkapitalisierung als wenig realistisch eingeschätzt. Technisch gilt die 100‑€‑Marke als psychologischer Widerstand.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

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    Verfasst von dpa-AFX
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