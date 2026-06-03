🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDouglas AktievorwärtsNachrichten zu Douglas

    Besonders beachtet!

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Douglas - Aktie zieht deutlich an - 03.06.2026

    Am 03.06.2026 ist die Douglas Aktie, bisher, um +4,07 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Douglas Aktie.

    Besonders beachtet! - Douglas - Aktie zieht deutlich an - 03.06.2026
    Foto: Douglas Service GmbH

    Douglas Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 03.06.2026

    Die Douglas Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +4,07 % auf 9,2000 zulegen. Das sind +0,3600  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Douglas Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,23 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 9,2000, mit einem Plus von +4,07 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der Kurs der Douglas Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -16,67 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Douglas AG!
    Long
    8,28€
    Basispreis
    0,96
    Ask
    × 14,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    9,83€
    Basispreis
    0,84
    Ask
    × 10,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,48 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,35 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Douglas einen Rückgang von -26,05 %.

    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 30.06.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Douglas Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,48 %
    1 Monat -7,35 %
    3 Monate -16,67 %
    1 Jahr -23,71 %
    Stand: 03.06.2026, 08:59 Uhr

    Informationen zur Douglas Aktie

    Es gibt 108 Mio. Douglas Aktien. Damit ist das Unternehmen 980,00 Mio. € wert.

    Douglas mit weiterem Erholungsversuch nach Berenberg-Empfehlung


    Die Aktien von Douglas könnten am Mittwoch einen weiteren Erholungsversuch zurück über die Marke von 9 Euro unternehmen. Auf der Handelsplattform Tradegate kletterten die Papiere gegenüber dem Xetra-Schlusskurs um 3,6 Prozent auf 9,16 Euro. Damit …

    Leichter Dämpfer für den Dax - Spannungen in Nahost


    Nach dem freundlichen Vortagesschluss dürfte der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch zur Eröffnung etwas einknicken. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax einen Rückgang von 0,4 Prozent …

    Berenberg startet Douglas mit 'Buy' - Ziel 16 Euro


    Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Douglas beim Kursziel von 16 Euro mit "Buy" aufgenommen. Analyst Michael Heider attestierte Europas führendem Händler von Premium-Beautyprodukten am Dienstagnachmittag in seiner Kaufempfehlung "schöne …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Douglas

    Estee Lauder Companies Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,53 %. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton notiert im Minus, mit -0,81 %. Zalando notiert im Plus, mit +0,08 %.

    Douglas Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Douglas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Douglas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Douglas

    +4,07 %
    +7,48 %
    -7,35 %
    -16,67 %
    -23,71 %
    -65,67 %
    ISIN:DE000BEAU1Y4WKN:BEAU1Y
    Douglas direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Douglas - Aktie zieht deutlich an - 03.06.2026 Am 03.06.2026 ist die Douglas Aktie, bisher, um +4,07 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Douglas Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     