Douglas - Aktie zieht deutlich an - 03.06.2026

Der Kurs der Douglas Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -16,67 %.

Die Douglas Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +4,07 % auf 9,2000€ zulegen. Das sind +0,3600 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Douglas Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,23 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 9,2000€, mit einem Plus von +4,07 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,48 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,35 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Douglas einen Rückgang von -26,05 %.

Douglas Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,48 % 1 Monat -7,35 % 3 Monate -16,67 % 1 Jahr -23,71 %

Informationen zur Douglas Aktie

Stand: 03.06.2026, 08:59 Uhr

Es gibt 108 Mio. Douglas Aktien. Damit ist das Unternehmen 980,00 Mio. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Douglas

Estee Lauder Companies Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,53 %. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton notiert im Minus, mit -0,81 %. Zalando notiert im Plus, mit +0,08 %.

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Ob die Douglas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Douglas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.