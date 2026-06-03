Marvell Technology Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 03.06.2026

Mit einer Performance von +14,27 % konnte die Marvell Technology Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +32,39 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Marvell Technology Aktie. Nach einem Plus von +32,39 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 285,45€, mit einem Plus von +14,27 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Marvell Technology einen Gewinn von +320,34 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Marvell Technology Aktie damit um +54,63 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +100,76 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +290,71 % gewonnen.

Marvell Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +54,63 % 1 Monat +100,76 % 3 Monate +320,34 % 1 Jahr +435,88 %

Informationen zur Marvell Technology Aktie

Stand: 03.06.2026, 08:59 Uhr

Es gibt 876 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 249,80 Mrd. € wert.

Die Kursrally im Halbleiterbereich geht am Mittwoch auch im wackeligen Marktumfeld zunächst weiter. So erreichten Infineon auf der Handelsplattform Tradegate mit 89,46 Euro einen weiteren Höchststand seit dem Jahr 2000. Bei STMicro , ASML und …

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Marvell Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.