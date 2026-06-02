Langfristiger Aufwärtstrend im Entstehen!

Microsoft hält am Dienstag und Mittwoch dieser Woche seine jährliche Entwicklerkonferenz ab, auf der das Unternehmen voraussichtlich neue Tools für Entwickler vorstellen wird, die KI-Software für PCs und die Cloud entwickeln. In einer Keynote-Rede in San Francisco wird Microsoft-CEO Satya Nadella voraussichtlich darlegen, wie das Technologieunternehmen sowohl in der Cloud, wo es als Investor und Konkurrent von Firmen wie OpenAI auftritt, als auch zunehmend im PC-Bereich Wettbewerbsfähigkeit zeigen will. Analysten erwarten zudem weitere Informationen dazu, wie Microsoft Entwicklern der Zugang zu einem neuen Chip von Nvidia ermöglichen wird, der am Montag vorgestellt wurde und KI-Anwendungen direkt auf PCs bringen soll.

Die Aktie der Microsoft Corporation zählt in den vergangenen zehn Jahren zu den erfolgreichsten Wertpapieren. Seit Anfang 2022 wurde die zuvor nahezu kontinuierliche Kurssteigerung unterbrochen, da Zinserhöhungen erstmals seit längerer Zeit zu fallenden Kursen führten. Am 4. November 2022 wurde mit 213,43 US-Dollar ein Jahrestief erreicht. Anfang April 2025 verhinderte die US-Zollpolitik einen weiteren Kursanstieg. In diesem Zeitraum wurde zudem erstmals seit dem Tief im November 2022 die 200-Tage-Linie nach unten durchbrochen. Die anschließende Kurserholung verlief sehr steil, sodass bereits am 31. Juli 2025 mit 555,45 US-Dollar ein neues Allzeithoch markiert wurde. Das Hoch am 28. Oktober 2025 bildete ein Doppeltop, woraufhin eine Rotation aus Softwarewerten zu einem deutlichen Kursverlust führte. Vom Allzeithoch gab die Aktie in der Spitze rund 36 Prozent nach. Mittlerweile hat sie wieder Boden gewonnen und den Widerstand bei 433,60 US-Dollar überwunden. Aktuell scheiterte der Kurs am Widerstand bei 468,35 US-Dollar und pendelt zwischen beiden Marken. Langfristig betrachtet hat der Kurs wieder die 200-Tage-Linie überschritten und könnte einen neuen langfristigen Aufwärtstrend ausbilden. Weiter fallende Kurse sollten an der Unterstützungszone zwischen 433,60 US-Dollar und 403,90 US-Dollar gebremst werden.

Microsoft Corporation (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Die Aktie von Microsoft kann von der Gegenbewegung nach oben bei den Softwareunternehmen profitieren. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JV7G1U) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Microsoft Corporation in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,82 profitieren. Das Ziel sei bei 509,46 US-Dollar angenommen (15,45 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 26 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 407,76 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 6,72 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,6 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JV7G1U Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,79 – 9,80 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 330,08 US-Dollar Basiswert: Microsoft Corporation KO-Schwelle: 330,08 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 441,19 US-Dollar Laufzeit: Kursziel: 15,45 Euro Hebel: 3,82 Kurschance: + 53 Prozent Quelle J.P. Morgan

Interessenkonflikt

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