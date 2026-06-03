ITM Power Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 03.06.2026

Die ITM Power Aktie kann am heutigen Handelstag um +5,34 % auf 2,2480€ zulegen. Das sind +0,1140 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ITM Power Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,38 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 2,2480€, mit einem Plus von +5,34 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

ITM Power (UK) entwickelt und produziert PEM-Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Fokus auf modulare Großanlagen (z.B. Serie „Linde/NEOM“-Projekte). Marktstellung: technologisch anerkannt, aber finanziell defizitär und hinter Nel, Plug Power, Siemens Energy, Cummins/Accelorator. USP: langjährige PEM-Spezialisierung, Kooperation mit Linde, starke F&E-Basis.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von ITM Power einen Gewinn von +223,29 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ITM Power Aktie damit um +6,26 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,06 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ITM Power auf +211,61 %.

ITM Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,26 % 1 Monat +18,06 % 3 Monate +223,29 % 1 Jahr +185,06 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie

Stand: 03.06.2026, 09:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die ITM Power-Diskussion um Kursentwicklung und Fundamentals. Eine neue Partnerschaft wird begrüßt; Chronos-Fertigungslinie mit Investitionen bis ca. 120 Mio. GBP und Förderung von ca. 86,5 Mio. GBP soll 2028 kommerziell in Betrieb gehen. Anleger prüfen Zeitplan, Auftragseingänge und Profitabilität, diskutieren Bestellbarkeit nach Fertigstellung, Short-Positionen sowie potenzielle Kursziele (z. B. 1,40–1,50).

Informationen zur ITM Power Aktie

Es gibt 690 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,53 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cummins Inc., NEL ASA und Co.

Cummins Inc., einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,66 %. NEL ASA notiert im Plus, mit +1,49 %. Plug Power notiert im Plus, mit +0,51 %. Siemens Energy verliert -1,15 %

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Ob die ITM Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ITM Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.