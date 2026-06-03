BYD - Aktie zeigt Schwäche - 03.06.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die BYD Aktie. Sie fällt um -2,99 % auf 10,244€. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,55 %, geht es heute bei der BYD Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

BYD ist ein chinesischer Technologiekonzern mit Fokus auf E-Mobilität und Batterietechnik. Hauptprodukte: Elektro- und Hybridautos, Batterien, Busse, Speicherlösungen, Halbleiter. BYD zählt zu den größten E-Auto-Herstellern weltweit, stark in China, expandiert global. Wichtige Konkurrenten: Tesla, VW, Toyota, Hyundai. USP: vertikal integrierte Wertschöpfung, eigene Batterien (Blade), Kosten- und Skalenvorteile.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei BYD, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -3,06 % Verlust nach sich zog.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die BYD Aktie damit um +2,08 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,15 %. Im Jahr 2026 gab es für BYD bisher ein Minus von -5,22 %.

BYD Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,08 % 1 Monat -9,15 % 3 Monate -3,06 % 1 Jahr -29,85 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

Stand: 03.06.2026, 09:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BYD vs. Geely: Bewertung (BYD KGV ~19 vs. Geely ~9), Q1-Zahlen und Margendruck bei BYD (starker Gewinn- und Umsatzrückgang, gesunkene Bruttomarge) gegenüber stabileren Kennzahlen bei Geely. Diskutiert werden ferner Mai-Absatzzahlen (global leichtes Plus dank Export, China stark rückläufig), BYDs vertikale Integration (eigener KI‑Chip) und Risiko/Vorteile im Preiskampf.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BYD eingestellt.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,74 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,14 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Plus, mit +0,49 %. Tesla notiert im Minus, mit -0,77 %. Xylem legt um +0,34 % zu NIO notiert im Plus, mit +0,58 %. Stellantis notiert im Minus, mit -0,06 %.

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Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.