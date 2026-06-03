Xiaomi Aktie fällt auf 3,1670€ - 03.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Xiaomi Aktie. Mit einer Performance von -2,16 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,36 %, geht es heute bei der Xiaomi Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Xiaomi Verluste von -10,10 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um -1,95 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,76 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Xiaomi auf -28,35 %.

Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,95 % 1 Monat -6,76 % 3 Monate -10,10 % 1 Jahr -46,25 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

Stand: 03.06.2026, 09:01 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um die Kursentwicklung von Xiaomi: Warum die Aktie seit Monaten schwach performt und wie Bewertung, Margen, Wettbewerb und Marktreaktionen zu bewerten sind. Diskussionen drehen sich um Smartphone-Verkäufe, Speicherchip-Kosten, Vorräte und Margen-Druck im Q2/26 sowie um konkrete Einstiegspunkte um 5,12 €.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 67,48 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,33 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,58 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +0,16 %.

Xiaomi Aktie jetzt kaufen?

Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.