DroneShield Aktie fällt um -2,36 % - 03.06.2026

Am heutigen Handelstag musste die DroneShield Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,36 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,60 %, geht es heute bei der DroneShield Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten DroneShield Aktionäre einen Verlust von -14,75 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,62 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,34 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +1,03 % gewonnen.

DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,62 % 1 Monat -17,34 % 3 Monate -14,75 % 1 Jahr +151,58 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Stand: 03.06.2026, 09:02 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von DroneShield im Zusammenhang mit noch offenen Aufträgen, vorhandenen Cash-Beständen und der Q2-Verlautbarung. Diskutiert wird, ob das Auftragsvolumen von ca. 24,9–25 Mio (davon 10 Mio 2026) die Bewertung rechtfertigt oder bereits eingepreist ist; manche setzen auf weitere fundamentale Impulse, andere bleiben skeptisch, da Vertrauen durch Governance-/ASIC-Probleme leidet. Short-Interest- und Trade-Diskussionen sowie US-/ASX-Verträge werden als Treiber genannt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 923 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,76 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,02 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,07 %. Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,48 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +0,37 % zu

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Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.