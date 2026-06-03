Tencent Aktie unter Verkaufsdruck - 03.06.2026

Mit einer Performance von -1,86 % musste die Tencent Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,35 %, geht es heute bei der Tencent Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Tencent kombiniert soziale Netzwerke, Unterhaltung und Finanzdienstleistungen, was es zu einem einzigartigen Akteur im globalen Technologiemarkt macht.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Tencent Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -9,22 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tencent Aktie damit um +6,91 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,22 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Tencent -24,58 % verloren.

Tencent Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,91 % 1 Monat -1,22 % 3 Monate -9,22 % 1 Jahr -8,65 %

Informationen zur Tencent Aktie

Stand: 03.06.2026, 09:02 Uhr

Es gibt 9 Mrd. Tencent Aktien. Damit ist das Unternehmen 466,12 Mrd. € wert.

Schwappt die KI-Welle endlich auf chinesische Werte über? Bislang stand die Tencent-Aktie in diesem Jahr auf der KI-Schattenseite, verlor rund 30 % an Wert. Jetzt springt der Kurs in die Höhe. Startet die KI-Aufholjagd?

So schlagen sich die Wettbewerber von Tencent

Baidu, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,85 %. JD.com notiert im Minus, mit -1,93 %. Alibaba Group notiert im Minus, mit -0,89 %. Sea (A) legt um +1,25 % zu

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Ob die Tencent Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tencent Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.