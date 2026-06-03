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    Helios Solar startet Börsengang im Frankfurter General Standard

    Die HELIOS SOLAR AG strebt an die Frankfurter Börse: Mit frischem Kapital will der Photovoltaik-Spezialist seine Expansion in Südostasien und Europa deutlich beschleunigen.

    Helios Solar startet Börsengang im Frankfurter General Standard
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • HELIOS SOLAR AG (Sitz München) plant den Börsengang im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse; der Wertpapierprospekt wurde veröffentlicht.
    • Angebot: bis zu 7,6 Millionen Aktien zum Angebotspreis von 4,00 EUR je Aktie; Angebotsfrist voraussichtlich 22.06.2026–06.07.2026; geplanter erster Handelstag 28.07.2026.
    • Erwartete Nettoerlöse bei voller Platzierung: rund 26.874.575 EUR (ca. 26,9 Mio. EUR).
    • Geplante Verwendung der Mittel: 58,8% für Expansion in Malaysia (inkl. Partnerschaften und „Training & Innovation“-Zentrum), 32,5% für Ausbau in Deutschland/Europa (u.a. zwei Solarprojekte in Bulgarien), 5,0% für Kambodscha und 3,7% für Singapur.
    • Ziel des Börsengangs: besseren Zugang zu europäischen Kapitalmärkten, höhere finanzielle Flexibilität, beschleunigte internationale Expansion und stärkere Finanzierung von Solarprojekten; Fokus des Unternehmens: Photovoltaik-Lösungen mit Schwerpunkt Südostasien.
    • Wichtige Hinweise/Restriktionen: Prospekt ist Grundlage für Anlageentscheidungen und kostenfrei auf der Website verfügbar; Verbreitungsbeschränkungen (u.a. USA, Japan, Kanada, Neuseeland, Australien); Investitionen sind risikobehaftet (u. U. Totalverlust).



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