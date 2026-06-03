Bitcoin stabilisiert sich nach Kursrutsch bei rund 67.000 Dollar

Experten begründeten den starken Kursrückgang seit Montag um bis zu fast 9.000 Dollar oder zwölf Prozent unter anderem mit Verkäufen des Krypto-Investors Strategy. Dieser ist der größte institutionelle Anleger von Bitcoin und gilt als wichtiger Trendsetter in dem Markt.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat sich am Mittwoch nach dem jüngsten Kursrutsch stabilisiert. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung kostete im frühen Handel auf der Handelsplattform Bitstamp rund 67.000 Dollar. In der Nacht auf Mittwoch war der Bitcoin zwischenzeitlich bis auf rund 65.000 Dollar und damit den tiefsten Stand seit Ende März gefallen. Zu Wochenbeginn war die Kryptodevise zeitweise noch rund 74.000 Dollar wert.

Die Transaktion im Wert von 2,5 Millionen Dollar war der erste Verkauf seit 2022. Das ist im Vergleich zur Marktkapitalisierung des Bitcoin von mehr als 1,3 Billionen Dollar sehr wenig, erwischte aber die Investoren auf dem falschen Fuß. Für Anleger sei dies eine Hiobsbotschaft in einer ohnehin fragilen Marktphase, bestehend aus Inflations-, Zins- und geopolitischen Sorgen gewesen, hatte Analyst Timo Emden von Emden Research am Dienstag in einem Marktkommentar dazu geschrieben.

Entscheidend sei die Signalwirkung und nicht die Größe des Verkaufs. "Gerade in einem nervösen Marktumfeld können derartige Nachrichten die Risikoaversion der Anleger verstärken."

Seit Ende vergangenen Jahres ist der Wert des Bitcoin um fast ein Viertel gesunken. Bereits 2025 hatte der Bitcoin um rund sechs Prozent nachgegeben. Es war den Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erst das vierte Verlustjahr in der Geschichte der Digitalwährung, die es erst seit 2009 gibt. Seit dem Rekordhoch im Oktober vergangenen Jahres von mehr als 126.000 Dollar ist der Kurs um fast die Hälfte gefallen.

Längerfristig gesehen ist der Bitcoin allerdings weiter eine der erfolgreichsten Anlageklassen. Seit dem Start der Digitalwährung hat der Kurs kräftig zugelegt. So hatte er in den Anfangsjahren im Cent-Bereich gelegen. Auch in den Jahren danach lag die Notierung lange im dreistelligen Dollar-Bereich. Richtig rasant ging es ab Ende 2012 nach oben. In diesem Zeitraum stieg der Kurs um das 5.000-Fache./zb/men/stk



