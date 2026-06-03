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    Das neue KI-Gold

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    Wegen Microsoft feiern Anleger jetzt wieder Atomaktien

    Three Mile Island soll für Microsofts Rechenzentren wieder ans Netz. Anleger wetten deshalb neu auf Uran, SMR und Atomkraft – die Kurse ziehen quer durch den Sektor an.

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    Das neue KI-Gold - Wegen Microsoft feiern Anleger jetzt wieder Atomaktien
    Foto: Unsplash

    Constellation Energy und zahlreiche andere Atomaktien haben am Dienstag kräftig zugelegt, nachdem US-Behörden den Weg für die Wiederinbetriebnahme des stillgelegten Kernkraftwerks Three Mile Island freigemacht haben. Die Federal Energy Regulatory Commission genehmigte eine Ausnahmegenehmigung, die es Constellation erlaubt, Netzrechte eines Gaskraftwerks auf die Anlage in Pennsylvania zu übertragen. Das Unternehmen plant nun, Three Mile Island bis 2027 wieder hochzufahren, um Rechenzentren von Microsoft mit Strom zu versorgen.

    Die Nachricht löste im gesamten Nuklearsektor neue Euphorie aus. Aktien wie Oklo, Cameco, Energy Fuels und NuScale Power legten teils zweistellig zu. Anleger setzen zunehmend darauf, dass der enorme Strombedarf durch künstliche Intelligenz und Rechenzentren eine neue Wachstumsphase für die Nuklearbranche auslösen könnte.

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    Zusätzlichen Rückenwind erhielt der Sektor durch neue Ausbaupläne in der US-Uranindustrie. Urenco USA, der einzige kommerzielle Kernbrennstoffhersteller des Landes, kündigte an, seine Kapazitäten zur Urananreicherung mit einem milliardenschweren Ausbauprojekt um fast 50 Prozent erhöhen zu wollen. Hintergrund ist unter anderem das US-Verbot russischer Uranimporte, das die amerikanische Nuklearindustrie unter Druck gesetzt hatte.

     

    Besonders stark im Fokus stand erneut NuScale Power. Das Unternehmen gilt als einer der wichtigsten Entwickler kleiner modularer Reaktoren, sogenannter SMRs. NuScale ist bislang das einzige Unternehmen mit einer offiziellen Konstruktionszertifizierung der US-Atomaufsicht NRC für einen solchen Reaktor. Berichte über mögliches Interesse aus Südkorea an einem gemeinsamen SMR-Projekt sorgten zusätzlich für neue Fantasie bei der Aktie. Nach schwächeren Monaten kehrt damit sichtbar Dynamik in den gesamten SMR-Sektor zurück.

    Der Hintergrund der Rallye ist ein immer aggressiverer Wettlauf um Energie für KI-Rechenzentren. Große Tech-Konzerne suchen weltweit nach langfristig verfügbarer und zuverlässiger Stromversorgung. Genau darauf setzen nun immer mehr Anleger im Nuklearsektor.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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