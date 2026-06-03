Nahost-Spannungen drücken Dax unter 25.000 Punkte

Moin





DAX





Wenn die 24.750 halten dürfte die Reise weiter nach Norden gehen

Wenn die 25.500 überwunden werden startet vermutlich der Turbo





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/23460/board/20260602061400-12b844559a2f1e66430fb2c4d6d981ee49484b63798360638.png





Plant jemand morgen AVGO - Broadcom zu handeln?





Ich habe da so eine Idee.





Eine starke Bewegung wird nach der Bekanntgabe dieser Zahlen erwartet.

Rauf oder Runter ???





Genau da liegt die Chance.





Es werden 2 Scheine gekauft - Classic Options Scheine





Beispiel - Laufzeit 1 - 4 Wochen (kann auch länger sein, kostet aber mehr)





Kurz vor Börsenschluss wird wie folg vorgegangen

(bei Broadcom ist das morgen ungefähr 21.44 MEZ)





CALL-SCHEIN 3% vom momentanen Wert entfernt (Strike 103)





KURS DES BASISWERTS 100





PUT-SCHEIN 3% vom momentanen Wert entfernt (Strike 97)





Das geht auch mit 1% oder mit 5% - je nach passenden Produkten





In diesem Beispiel sind einfach die ersten 3% ein Nullsummenspiel

und danach wird verdient, und die Position kann natürlich auch länger behalten werden.





Das Risiko, keine oder eine sehr kleine Bewegung nach den Zahlen.





Good Luck

Chartier



