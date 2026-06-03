Amadeus FiRe Aktie schwach im Handel - 03.06.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -0,42 % verliert die Amadeus FiRe Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Amadeus FiRe Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,59 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 23,800€, mit einem Minus von -0,42 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Amadeus FiRe ist ein spezialisierter Personaldienstleister für kaufmännische Fach- und Führungskräfte, IT und Finance/Accounting. Kerngeschäft: Zeitarbeit, Personalvermittlung, Interim Management sowie Weiterbildung über Comcave. Starke Position im deutschen Nischenmarkt für qualifizierte Fachkräfte. Wichtige Wettbewerber: Hays, Randstad, Robert Half. USP: Spezialisierung, Kombination aus Personaldienstleistung und Weiterbildung.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Amadeus FiRe abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -15,00 % verkraften.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amadeus FiRe Aktie damit um -8,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,25 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Amadeus FiRe auf -44,65 %.

Amadeus FiRe Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,11 % 1 Monat -3,25 % 3 Monate -15,00 % 1 Jahr -68,31 %

Informationen zur Amadeus FiRe Aktie

Stand: 03.06.2026, 09:25 Uhr

Es gibt 5 Mio. Amadeus FiRe Aktien. Damit ist das Unternehmen 129,29 Mio. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Amadeus FiRe

Adecco Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,22 %. Randstad notiert im Minus, mit -0,18 %.

Amadeus FiRe Aktie jetzt kaufen?

Ob die Amadeus FiRe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amadeus FiRe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.