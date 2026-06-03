Veolia Environnement Aktie steigt auf 35,06€ - 03.06.2026

Die Veolia Environnement Aktie notiert aktuell bei 35,06€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,69 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,92 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Veolia Environnement Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,47 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 35,06€, mit einem Plus von +2,69 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Veolia Environnement ist ein globaler Umweltdienstleister (Wasser, Abfall, Energie). Kernleistungen: Wasseraufbereitung/-verteilung, Abfallentsorgung/-recycling, Fernwärme, Energieeffizienzlösungen. Starke Marktstellung, v.a. in Europa, mit Großkunden aus Kommunen und Industrie. Wichtige Wettbewerber: Suez, Remondis, Engie, RWE. USP: integrierte Umweltservices aus einer Hand, hohe technische und regulatorische Expertise.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Veolia Environnement in den letzten drei Monaten Verluste von -0,75 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Veolia Environnement Aktie damit um -3,58 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,44 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Veolia Environnement um +16,25 % gewonnen.

Veolia Environnement Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,58 % 1 Monat -4,44 % 3 Monate -0,75 % 1 Jahr +12,25 %

Informationen zur Veolia Environnement Aktie

Stand: 03.06.2026, 09:25 Uhr

Es gibt 742 Mio. Veolia Environnement Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,09 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Republic Services, Waste Management und Co.

Republic Services, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,66 %. Waste Management notiert im Minus, mit -0,19 %.

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Ob die Veolia Environnement Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Veolia Environnement Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.