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    Neuer Ferrari-Vertrag für Leclerc vor Monaco-Heimrennen

    Für Sie zusammengefasst
    • Leclerc unterschreibt neuen Vertrag bei Ferrari
    • Laufzeit nicht genannt nur von kommenden Saisons
    • Leclerc: Kindheitstraum Ferrari jetzt zweite Familie
    Neuer Ferrari-Vertrag für Leclerc vor Monaco-Heimrennen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MONTE CARLO (dpa-AFX) - Pünktlich zu seinem großen Heimrennen in Monaco hat Charles Leclerc einen neuen Vertrag bei der Scuderia Ferrari unterschrieben. Wie lange das neue Arbeitspapier des 28-Jährigen gültig ist, teilte der italienische Formel-1-Traditionsrennstall allerdings nicht mit. Von den kommenden Saisons war die Rede. "Er ist hier, um zu bleiben", schrieb das Team.

    Leclerc war 2018 in die Motorsport-Königsklasse eingestiegen, seit 2019 - damals noch an der Seite von Sebastian Vettel - fährt er für Ferrari. Aktuell belegt er den dritten Platz im WM-Klassement hinter den beiden Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell, aber noch vor seinem hochdekorierten Teamkollegen Lewis Hamilton.

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    Der Vertrag des Briten soll Berichten zufolge bis Ende 2027 gültig sein. Der 41 Jahre alte siebenmalige Weltmeister soll zudem eine Option für eine weitere Saison haben.

    "Ich könnte nicht glücklicher sein, diese Reise mit der Scuderia Ferrari fortzusetzen", sagte Leclerc zu seinem neuen Vertrag: "Es ist das Team, das ich seit meiner Kindheit liebe und von dem ich geträumt habe, Teil davon zu sein, und nach all den Jahren ist es zu einer zweiten Familie geworden." Das große Ziel aber bleibt: "Die Weltmeisterschaft zurück nach Maranello zu holen."

    Letzter Fahrer-Weltmeister in einem Ferrari ist der Finne Kimi Räikkönen. Im kommenden Jahr wird dieser Triumph 20 Jahre her sein./jmx/DP/zb

     

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    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,87 % und einem Kurs von 50,48 auf Tradegate (03. Juni 2026, 09:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -0,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 48,66 Mrd..

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +9,11 %/+46,80 % bedeutet.




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