Brief an die Stakeholder

Vancouver (Kanada), den 3. Juni 2026 / IRW-Press/ Nano One Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) („Nano One“ oder das „Unternehmen“), ein auf Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiertes Prozesstechnologieunternehmen, richtet eine Nachricht an seine Stakeholder.

Vorwort des Chairman

Sehr geehrte Aktionäre, Kunden, Partner aus Wirtschaft und Politik sowie Kollegen,

bevor sich Alex Holmes direkt an Sie wendet, möchte ich im Namen des Boards einige Worte an Sie richten.

Das Board möchte Dan Blondal für mehr als ein Jahrzehnt Führung danken, in dem er die Technologie des Unternehmens vorangetrieben, das Team gestärkt und die kommerziellen Kompetenzen ausgebaut hat. Seine Aktivitäten haben dazu beigetragen, Nano One für die vor uns liegenden Chancen zu positionieren, und wir schätzen seine fortgesetzte Unterstützung bis Ende 2026, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Wir freuen uns, ab dem 12. Juni einen neuen CEO zu haben, der das Unternehmen durch diese wichtige nächste Phase der Entwicklung und Kommerzialisierung führen wird. Es ist besonders bedeutsam, dass Alex aus dem bestehenden Führungsteam von Nano One stammt, was die Stärke und Tiefe der aufgebauten Führungsgruppe widerspiegelt. Alex bringt fundiertes Fachwissen in den Bereichen Strategie, Unternehmens- und Geschäftsentwicklung sowie Finanzierung mit – Kompetenzen, die für die nächste Wachstums- und Entwicklungsphase des Unternehmens unerlässlich sind. Das Board hat volles Vertrauen in Alex und das Führungsteam, Nano One erfolgreich in die nächste Unternehmensphase zu führen, die von kommerzieller Umsetzung, operativer und finanzieller Disziplin sowie der Schaffung langfristiger Aktionärswerte geprägt sein wird. In den vergangenen Jahren bei Nano One hat Alex dazu beigetragen, die industriellen Kapazitäten aufzubauen, die nun die Kommerzialisierung ermöglichen.

Die bisherige Strategie des Unternehmens konzentrierte sich auf die Entwicklung einer proprietären Verarbeitungstechnologie für die Herstellung von Lithium-Eisenphosphat-Kathoden-Aktivmaterialien (auch Lithium-Ferrophosphat oder „LFP“ genannt), die in Lithium-Ionen-Batterien in einer breiten und wachsenden Palette von Märkten zum Einsatz kommen, darunter Verteidigung, Energiespeichersysteme – von der Netzinfrastruktur bis hin zu KI-Rechenzentren – sowie Elektrofahrzeuge. Die Strategie ist nach wie vor solide, und die Marktdynamik für diese Materialien hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend zugunsten von Nano One entwickelt. Das Board unterstützt Alex und das Führungsteam voll und ganz dabei, Nano One durch die Kommerzialisierung in die nächste Phase des Wachstums und der Entwicklung zu führen.

Anthony Tse

Unabhängiger nicht geschäftsführender Chairman von Nano One Materials Corp.

Ein Brief des designierten CEO von Nano One

Sehr geehrte Aktionäre, Kunden, Partner aus Wirtschaft und Politik sowie Kollegen,

während ich mich auf die Übernahme der Funktion des CEO von Nano One vorbereite, möchte ich zunächst einen ehrlichen Blick auf unseren bisherigen Weg werfen, bevor ich auf unsere zukünftige Ausrichtung eingehe. Denn Glaubwürdigkeit entsteht dadurch, dass man sich zuerst der Vergangenheit stellt, bevor man über die Zukunft spricht.

Ich bin kein Neuling in diesem Unternehmen. Ich kam 2021 als Chief Operating Officer hinzu und konnte den Fokus auf die industrielle Seite einer Organisation lenken, deren wissenschaftliche Arbeit gezeigt hatte, dass sie eine Skalierung verdient. Meine ersten vier Jahre hier habe ich mit der Arbeit verbracht, die diesen Brief erst möglich macht: dem Aufbau des operativen Teams, der Fertigungskompetenzen und der industriellen Disziplin, die erforderlich sind, um eine bahnbrechende Technologie in ein skalierbares Geschäft zu verwandeln. Diese Arbeit führte direkt zur Übernahme unseres Standorts in Candiac, Québec, im Jahr 2022 – wodurch Nano One über eigene Pilot- und Demonstrationskapazitäten verfügt, anstatt bei der Skalierung auf Dritte angewiesen zu sein.

Ich bringe in diese Rolle eine Perspektive ein, die im Unternehmen gewachsen ist, zugleich aber auch durch den Blick auf das breitere Ökosystem geprägt wird. Gemeinsam mit einem Team, das sowohl die Technologie als auch die Branche bis ins Detail kennt, übernehme ich diese Aufgabe mit klarem Blick auf die Diskrepanz zwischen unserem heutigen Stand und dem, was wir erreichen müssen. Ich möchte aufzeigen, wie wir diese Lücke schließen werden.

Videointerview von Proactive Investors: Nano One ernennt Alex Holmes zum CEO, während Gründer Dan Blondal in den Ruhestand wechselt und eine beratende Funktion übernimmt

Dank an unseren Gründer

Bevor ich fortfahre, möchte ich Dan Blondal würdigen, der Nano One im Jahr 2011 gegründet hat und das Unternehmen seitdem als CEO und Director geleitet hat.

Die Überzeugung, dass die Welt einen grundlegend besseren Weg zur Herstellung von Kathodenmaterialien brauchen würde, und die frühzeitige Entscheidung, in LFP zu investieren, zu einer Zeit, als die meisten Branchenakteure in der westlichen Welt diese Technologie und Chemie noch nicht vollends zu schätzen wussten, waren richtig. Ein Portfolio von mehr als fünfzig Patenten, die unsere Prozessinnovationen schützen, und die Führung eines Teams, das unermüdlich daran gearbeitet hat, uns hierher zu bringen – all das geht auf seine Vision und auf fünfzehn Jahre Arbeit zurück, in denen er dies von einer Idee zu einem Unternehmen aufgebaut hat, das strategische Partner, Regierungen und die globale Batterie-Lieferkette kennen und respektieren.

Dan hat ein Unternehmen mit einem soliden Fundament aufgebaut, um eine führende Rolle im Bereich Batteriematerialien einzunehmen; in der nächsten Phase geht es darum, dies in die kommerzielle Realität umzusetzen. Ich bin ihm zutiefst dankbar, und das sollten auch die Stakeholder sein.

Wo wir stehen

Nano One wurde 2011 mit einer Vision gegründet, die seitdem nur noch an Stärke gewonnen hat: Die Welt würde sauberere, kostengünstigere und sicherere Kathodenmaterialien benötigen, und die Art und Weise, wie diese hergestellt werden, müsste von Grund auf neu erfunden werden. Wir haben 2013 unsere ersten Patente angemeldet, erhielten 2015 unser erstes US-Patent, und heute ist unser Kathodenherstellungsprozess weltweit durch mehr als fünfzig Patente geschützt.

Die branchenbedingten Einschränkungen, mit denen wir auf den westlichen Märkten konfrontiert sind – sei es hinsichtlich der Reife der Lieferkette, der Kosten oder der Fähigkeit, mit Nebenprodukten umzugehen –, bedeuteten, dass Nano One einen alternativen, aber ebenso wettbewerbsfähigen Weg finden musste, um Batteriematerialien herzustellen – und zwar vor Ort –, und ich bin zuversichtlich, dass Nano One dies leisten kann.

Unsere frühzeitige Entscheidung, uns auf LFP zu konzentrieren – eine Kathodenformulierung, die im Westen weitgehend abgelehnt wurde –, bedeutete, dass wir den Wandel früher kommen sahen als westliche OEMs, Batteriehersteller und Regierungen. Wir haben auch das grundlegende Risiko einer gesamten Lieferkette erkannt, die sich auf ein einziges Land konzentriert – ein Risiko, das vor dem Hintergrund der COVID-Pandemie und der jüngsten Konflikte im Nahen Osten noch deutlicher zutage getreten ist. Diese Einschätzung hat sich bewährt.

Laut dem CAM-Marktbericht 2024 von Bloomberg New Energy Finance (BNEF) wird LFP nun voraussichtlich mehr als die Hälfte des Marktes für Lithium-Ionen-Kathoden ausmachen, wobei der größte Teil des künftigen Wachstums außerhalb Chinas erwartet wird. Die Frage ist nicht mehr, ob LFP von Bedeutung ist – sondern wer es außerhalb Chinas in großem Maßstab produzieren kann. Nano One verfügt unserer Meinung nach über eine der ausgereiftesten LFP-Fertigungstechnologien außerhalb Chinas – und mit dieser Ansicht stehen wir nicht allein da.

In den vergangenen zwei Jahren haben wir eine betriebsbereite Pilotanlage errichtet, Lithium-Rohstoffe von Rio Tinto validiert und unsere Partnerschaft mit Sumitomo Metal Mining vertieft, nachdem das Unternehmen eine strenge Due-Diligence-Prüfung unseres geistigen Eigentums durchgeführt hatte. Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Kommerzialisierung in großem Maßstab noch vor uns liegt – und dass die oben genannten Schritte dafür sorgen, dass sie erreichbar wird.

Unser öffentlich kommuniziertes Ziel sind erste kommerzielle Lieferverträge für LFP-Batterien in den Bereichen Verteidigung und Energiespeicherung bis Ende 2026. Erste Lieferungen und ein bedeutender Umsatzanstieg sollen im Laufe des Jahres 2027 folgen, während unsere Demonstrationslinie in Candiac auf die vorgesehene Produktionskapazität von rund 800 Tonnen jährlich hochgefahren wird.

Was wir aufbauen und warum

Der Batteriesektor in Nordamerika und Europa hat in den vergangenen Jahren erhebliche Turbulenzen erlebt. Mehr als ein Dutzend vielbeachteter Unternehmen gerieten in Schwierigkeiten. Diese Unternehmen hatten zusammen Milliardenbeträge eingeworben, mussten jedoch anschließend Insolvenz anmelden, Restrukturierungen durchführen, Pläne für Gigafabriken aufgeben oder ihren Geschäftsbetrieb einstellen.

Entscheidend ist, dass Nano One weiterhin am Markt ist, weiterhin operativ tätig ist und nun die nächste Phase der Skalierung auf dem Weg zur Kommerzialisierung in Angriff nimmt. Als die erste Welle von Batterieankündigungen im Westen ihren Höhepunkt erreichte – mit Gigafactory-Projekten, dem Aufbau von Kathoden- und Anodenkapazitäten sowie umfangreichen Finanzierungsrunden –, wurden wir häufig gefragt, ob Nano One den richtigen Zeitpunkt verpasst habe. Wir waren davon nicht überzeugt und haben auch unter erheblichem Druck an unserem Ansatz festgehalten. Im Laufe der Jahre boten sich verschiedene Möglichkeiten für Projekte und Partnerschaften, die jedoch nicht mit unserer langfristigen Strategie übereinstimmten. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden.

Der aussagekräftigste Indikator für unsere Position ist, wer uns weiterhin aktiv unterstützt: strategische Partner wie Sumitomo Metal Mining und Rio Tinto, die Regierungen Kanadas und der USA, verbündete Staaten sowie Partner entlang der globalen Batterielieferkette. Sie sehen in Nano One zunehmend eine tragfähige und bevorzugte Alternative für die Produktion von LFP-Kathodenmaterialien für die Lithium-Ionen-Batterieindustrie außerhalb Chinas. Diese Überzeugung ist das Ergebnis von fünfzehn Jahren technologischer Entwicklungsarbeit. Auf diesem Fundament werden wir die nächste Wachstumsphase des Unternehmens aufbauen.

Zu den verfehlten Meilensteinen der Vergangenheit

Die von uns in der Vergangenheit kommunizierten Meilensteine basierten jeweils auf den zum damaligen Zeitpunkt verfügbaren Informationen. Ich möchte jedoch anerkennen, dass unsere Kommunikation darüber zeitweise optimistischer ausfiel, als es die Gesamtsituation rechtfertigte. Genau diesem Umstand soll die neue operative Disziplin begegnen, die ich später in diesem Schreiben erläutere. Die Gründe für die Verschiebung von Meilensteinen sind allerdings komplexer.

Es gab – und gibt bis heute weitgehend – einen Mangel an Produktionskapazitäten für LFP-Zellen außerhalb Chinas. Die Strategien vieler westlicher Automobilhersteller zur Zellbeschaffung und Chemie befanden sich – und befinden sich in vielen Fällen noch immer – in der Entstehungs- und Entwicklungsphase. Die Zellhersteller, die diesen Marktsektor bedienen – unsere direkten Kunden –, waren selbst dabei herauszufinden, wo ihre LFP-Zellkapazitäten angesiedelt werden sollten, wer sie qualifizieren würde und nach welchen Spezifikationen. Ihre Kunden – die OEMs und Endanwender – überarbeiteten gleichzeitig Zellformate, Energiedichte und Kostenziele. Jede dieser Änderungen wirkte sich entlang der Wertschöpfungskette bis zu uns aus und erforderte Produktanpassungen, Reformulierungen und zusätzliche Qualifizierungszyklen. Parallel dazu setzte China den Maßstab weiter nach oben und baute seinen technologischen Vorsprung aus mehr als einem Jahrzehnt kontinuierlicher Entwicklung weiter aus. Dadurch wurden die Anforderungen an Materialspezifikationen und Leistungsstandards weltweit nochmals erhöht.

Wir setzen unsere Ziele heute konservativer an, kommunizieren sie sorgfältiger und berichten mit größerer Disziplin über unsere Fortschritte.

An unsere geschätzten Aktionärinnen und Aktionäre gerichtet: Ihr Wunsch nach regelmäßigen Neuigkeiten ist nachvollziehbar. Gleichzeitig bitte ich um Verständnis dafür, dass in einer Phase konsequenter Umsetzung auch ausbleibende Nachrichten ein positives Signal sein können. Ruhige Quartale bedeuten häufig, dass das Team konzentriert arbeitet – nicht, dass es stillsteht oder Versprechen abgibt, die später nicht eingehalten werden können.

Die verfehlten Meilensteine der Vergangenheit sind Ausdruck eines Unternehmens, das sich anspruchsvollen technologischen Herausforderungen in einem komplexen Marktumfeld gestellt hat. Trotz dieser Verzögerungen genießen wir weiterhin das Vertrauen einiger der anspruchsvollsten Partner und Kunden der Branche. Genau dieses Vertrauen ist der Vermögenswert, auf dem wir weiter aufbauen werden.

Unsere Partner

Sumitomo Metal Mining („SMM“) ist eines der größten japanischen Unternehmen im Bereich kritischer Mineralien und Kathodenmaterialien mit einem Jahresumsatz von rund 11 Milliarden US-Dollar. Nach zwei Jahren Entwicklungsarbeit, Leistungstests, wirtschaftlicher Modellierung und Prüfung des geistigen Eigentums bestätigten sie Nano One im September 2025 als wichtigen Technologiepartner und kündigten eine erweiterte Zusammenarbeit an, um gemeinsam die LFP-Produktion voranzutreiben. Unternehmen von der Größe von SMM gehen Partnerschaften nicht leichtfertig ein.

Rio Tinto ist auf dem besten Weg, seine erstklassigen Lithium-Ressourcen bis 2028 auf eine Jahresproduktion von über 200.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent auszubauen. Wir haben die Validierungsarbeiten an den Lithium-Rohstoffen von Rio Tinto in mehreren Probenahmestufen abgeschlossen – das bedeutet, dass ein zukünftiger One-Pot-Lizenznehmer überall auf der Welt unsere Technologie mit Rohstoffen einsetzen kann, die bereits validiert wurden und von einem der glaubwürdigsten Produzenten und Lieferanten der Welt geliefert werden.

Lithium ist nur der Anfang. Wir arbeiten auch mit nordamerikanischen und europäischen Eisenlieferanten zusammen, um sicherzustellen, dass deren Material die Qualitätsanforderungen für Batterien erfüllt – ein entscheidender Vorteil unseres One-Pot-Verfahrens und ein Bereich, in dem Chinas konventionelle sulfatbasierte Produktion nach wie vor die Vorherrschaft hat. Dasselbe tun wir bei Phosphorsäure und anderen Reagenzien.

Beim Aufbau einer glaubwürdigen LFP-Lieferkette außerhalb Chinas geht es nicht nur um unsere Technologie; es geht um das gesamte vorgelagerte und Lieferketten-Ökosystem – Lithium, Eisen, Phosphate, Reagenzien –, das beschafft, qualifiziert und vor Ort etabliert werden muss. Nur wenige andere betreiben diese Integrationsarbeit auf diesem Niveau, doch der Aufbau einer robusten Lieferkette – einer, die auf Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit ausgerichtet ist – ist ein Muss. Unser Verfahren ist darauf ausgelegt, dies zu ermöglichen, da es eine größere Bandbreite an Eisen-Ausgangsmaterialien akzeptiert als die heute vorherrschenden konventionellen Ansätze.

Einige Aktionäre haben gefragt, warum wir bestimmte Partner nicht genannt haben. In dieser Branche bestimmt die größere Vertragspartei fast immer, wann und in welchem Umfang Informationen veröffentlicht werden. Ein führender Zulieferer für den Verteidigungssektor, ein Batteriehersteller oder ein OEM koordiniert gleichzeitig Dutzende Gespräche mit Lieferanten und Kunden über verschiedene Chemien, Regionen und Zeitpläne hinweg. Einen Lieferanten machen sie dann öffentlich, wenn dies ihrer Strategie entspricht oder wenn sie bereit sind, sich verbindlich festzulegen. Auch Sumitomo Metal Mining und Rio Tinto waren lange Zeit nicht namentlich bekannt, bevor sie öffentlich genannt wurden.

Regierungen haben zugehört, uns direkt und über Dritte hinweg kritische Fragen gestellt – als Teil ihres umfassenden Due-Diligence-Prozesses. Sie haben uns mit kleineren wie auch größeren Beträgen unterstützt, wenn wir darum gebeten haben. Heute arbeiten Regierungen aktiv mit uns zusammen, weil wir ihr Vertrauen gewonnen haben und inzwischen eine Rolle dabei spielen, politische Rahmenbedingungen in Kanada, den USA und der Europäischen Union mitzugestalten. Wir sind dankbar für den vertrauensvollen und direkten Austausch, den wir bislang pflegen konnten, sowie für die Aussicht auf weitere Fördermittel und Unterstützung in den kommenden Jahren.

Strategische Beziehungen verlaufen zudem selten geradlinig. Eine Partnerschaft kann ein Jahr lang öffentlich kaum wahrnehmbar sein und im nächsten Jahr wieder deutlich aktiver werden. Wenn eine bekannte Partnerschaft nach außen hin ruhig erscheint, wird die Arbeit meist weiterhin fortgesetzt – sie befindet sich lediglich noch nicht in einem Stadium, in dem es etwas Veröffentlichungsreifes zu berichten gibt.

Unsere Kunden und unsere Märkte

Zwei Märkte bilden den Schwerpunkt unserer kurzfristigen Geschäftsstrategie. Der Verteidigungssektor – insbesondere Auftragnehmer und Hauptlieferanten für NATO-Staaten – steht im Mittelpunkt unserer Direktvertriebsaktivitäten in Candiac. Die benötigten Mengen, die Qualifizierungszeiträume und die Beschaffungsanforderungen entsprechen den Kapazitäten, die unser Standort in Candiac bereitstellen kann.

Energiespeichersysteme (ESS) entwickeln sich parallel dazu zu einem zweiten zentralen Markt und stellen den wichtigsten Weg zu großvolumigen Abnahmevereinbarungen für künftige One-Pot-LFP-Anlagen dar. Von den Herstellern von ESS-Batteriezellen erwarten wir langfristig die bedeutendsten kommerziellen Absatzmengen. Ihr Nachfrageprofil entspricht zudem den erheblichen Investitionen, die Regierungen und Netzbetreiber derzeit in stationäre Energiespeicher tätigen. Diese Nachfrage nimmt weiter zu, da KI-Rechenzentren die Stromnetze zunehmend belasten und einen wachsenden Bedarf an Energiespeicherung rund um die Uhr schaffen.

Die Akzeptanz im Automobilsektor wird einen längeren Zeithorizont erfordern. Wir haben Muster an mehrere große OEMs geliefert und mit ihnen getestet; mit einigen von ihnen befinden wir uns bereits in Gesprächen über mögliche Lieferbeziehungen. Sie nehmen weiterhin Kontakt mit uns auf – nicht weil sie bereits bereit wären, einem nordamerikanischen Neueinsteiger einen Erstlieferantenauftrag zu erteilen, sondern weil sie uns als Teil ihrer zukünftigen Planungen betrachten.

Die Automobilindustrie gehört weltweit zu den risikoscheuesten und technisch anspruchsvollsten Kundengruppen. Die Erstbelieferung erfolgt nahezu immer durch etablierte Anbieter mit Produktionskapazitäten im industriellen Maßstab. Neue Marktteilnehmer werden in der Regel zunächst als Zweitlieferanten, lokale Lieferanten oder strategische Partner zur Stärkung der Versorgungssicherheit in die Lieferkette aufgenommen.

Das ist eine wichtige Rolle – und für Nano One zugleich die realistische Rolle. Unsere Mission besteht darin, Lieferketten zu verändern. Das bedeutet, Partner zu finden, die gemeinsam mit uns neue Wertschöpfungsstrukturen aufbauen wollen, und nicht lediglich Käufer, die nach einem fertigen Produkt suchen.

Diese Märkte entwickeln sich nicht im Gleichschritt, und wir behandeln sie auch nicht so, als ob sie es täten. In den NATO-Staaten steht die Verteidigung an erster Stelle. In Nordamerika kommt die Energiespeicherung an erster Stelle, gefolgt von Elektrofahrzeugen. In Europa entwickeln sich Energiespeicherung und Elektrofahrzeuge gemeinsam weiter. Das ist die Logik hinter der Strategie – jeden Markt nach seinen eigenen Gegebenheiten zu bedienen und Schritt für Schritt, Region für Region, die Lieferkette aufzubauen, die weltweit immer stärker gefragt ist.

Politischer Rückenwind

Während eines Großteils der bisherigen Unternehmensgeschichte von Nano One waren wir es, die Regierungen von der Notwendigkeit einer Batterie-Wertschöpfungskette außerhalb Chinas überzeugen mussten. Heute sind es die Regierungen, die diese Argumente an uns herantragen.

Nationale Sicherheit, Energiesicherheit und wirtschaftliche Sicherheit sind inzwischen zu einem einzigen politischen Handlungsfeld zusammengewachsen – und Batteriematerialien stehen dabei im Zentrum. Der auf dem G7-Gipfel in Kananaskis im Juni 2025 verabschiedete Aktionsplan für kritische Mineralien schuf einen koordinierten Rahmen innerhalb der G7, um die Lieferketten für jene Rohstoffe und Materialien zu sichern, die für Verteidigung, saubere Energie und fortschrittliche Fertigung von zentraler Bedeutung sind.

Die darauf aufbauende Critical Minerals Production Alliance, die im Oktober 2025 in Toronto ins Leben gerufen wurde, brachte 26 neue Investitionen und Partnerschaften in neun verbündeten Staaten hervor. Dadurch wurden Projekte im geschätzten Umfang von 6,4 Milliarden CAD beschleunigt, die ausdrücklich auf die Stärkung der Verteidigungs- und Energiesicherheit ausgerichtet sind.

Die Regierungen verbündeter Staaten arbeiten zudem aktiv an einem sogenannten „Critical Minerals Buyers' Club“ – einem koordinierten Nachfrageinstrument der G7, das Preisstabilität und Abnahmesicherheit für Lieferketten außerhalb Chinas schaffen soll. Ziel ist es, Produzenten und Verarbeitern außerhalb Chinas die Möglichkeit zu geben, unter fairen Wettbewerbsbedingungen mit staatlich subventionierten Marktführern zu konkurrieren. Genau in diese politische Architektur wurde unser Geschäftsmodell von Anfang an eingebettet.

Auch die nationalen Industriestrategien Kanadas, der USA, der Europäischen Union, Japans und Südkoreas entwickeln sich zunehmend in dieselbe Richtung: Produktionsanreize, beschleunigte Genehmigungsverfahren, verteidigungsorientierte Beschaffungsprogramme und direkte Projektfinanzierungen. Nano One profitiert nicht nur von diesen politischen Maßnahmen, sondern beteiligt sich aktiv an deren industrieller Umsetzung. Dazu gehört auch der in unserem jüngsten Unternehmensupdate bekannt gegebene Förderbeitrag von 12,3 Millionen CAD durch Natural Resources Canada.

Politische Unterstützung allein baut jedoch kein Unternehmen auf. Für ein Unternehmen, das genau die Arbeit leistet, die Regierungen heute als notwendig erachten – und zwar in genau den Regionen, in denen sie diese Arbeit benötigen –, war die Übereinstimmung zwischen unserer Strategie und dem globalen politischen Umfeld noch nie so groß wie heute.

Was Aktionäre erwarten sollten

Unsere Ziele und Meilensteine für 2026 bleiben unverändert. Das Team ist darauf ausgerichtet, sie zu erreichen, die erforderlichen finanziellen Mittel sind dafür bereitgestellt, und wir sind fest entschlossen, sie umzusetzen. Es handelt sich jedoch um Ziele, nicht um Garantien. Wer behauptet, ein mehrjähriger industrieller Skalierungsprozess sei mit Sicherheit vorhersehbar, sagt nicht die ganze Wahrheit.

Ich möchte die Aktionärinnen und Aktionäre außerdem bitten, diese Ziele mit der gebotenen Genauigkeit zu betrachten. Wie bereits erwähnt, besteht unser öffentlich kommuniziertes Ziel darin, bis Ende 2026 erste kommerzielle Liefervereinbarungen für Anwendungen in den Bereichen Verteidigung und Energiespeicherung abzuschließen. Der Abschluss einer Vereinbarung ist ein Meilenstein. Die ersten kommerziellen Lieferungen sind ein weiterer.

Diese Meilensteine folgen aufeinander und treten nicht gleichzeitig ein. Qualifizierungsprozesse im Verteidigungs- und ESS-Bereich können sich – ebenso wie in der Automobilindustrie – von Quartal zu Quartal verschieben, und zwar aus Gründen, die nur begrenzt mit unserer eigenen Leistung oder Umsetzung zu tun haben. Wir arbeiten auf beide Ziele hin. Der erste Meilenstein ist das für 2026 gesetzte Ziel eines kommerziellen Lieferabkommens.

Zu Folgendem verpflichte ich mich: Wir werden alles daransetzen, diese Ziele zu erreichen. Wir werden über wesentliche Fortschritte berichten, sobald sie erzielt wurden. Und sollte sich ein Meilenstein verschieben, werden wir die Gründe dafür offen darlegen und erläutern, wie wir wieder auf Kurs kommen wollen.

Das ist der Maßstab, an dem ich das Team von Nano One messen werde. Ich bitte Sie lediglich, uns an denselben Maßstab zu messen.

Schlusswort

Wir verfügen über die Technologie. Wir haben die Partner. Wir verfügen über die operativen Anlagen. Wir haben das Team. Und wir haben einen Markt, der sich in zentralen Regionen eindeutig in Richtung unserer Chemie entwickelt – in Regionen, die eine Alternative zu einer von einem einzelnen Land dominierten Lieferkette benötigen.

Das nächste Kapitel besteht darin, die Lücke zwischen dem, was wir ankündigen, und dem, was wir tatsächlich liefern, weiter zu schließen.

Jetzt liefern wir.

Mit freundlichen Grüßen

Alex Holmes

Designierter Chief Executive Officer

Nano One Materials Corp.

Über Nano One

Nano One Materials Corp. (Nano One) ist ein Prozesstechnologieunternehmen, das die Art und Weise revolutioniert, wie weltweit Kathodenaktivmaterialien (CAM) für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden. Die Plattform von Nano One basiert auf einem Portfolio patentierter Verfahren, jahrzehntelangem Fertigungs-Know-how und modularen Anlagenkonzepten, die eine skalierbare, kostengünstige und genehmigungsfreundliche CAM-Produktion mit widerstandsfähigen Lieferketten ermöglichen. Die Technologie vermeidet Abwasser und Nebenprodukte, ermöglicht die Verwendung regional bezogener Rohstoffe und verringert die Anfälligkeit gegenüber Schwankungen in ausländischen Lieferketten.

Modulare Anlagen sind auf weniger Prozessschritte ausgelegt, um Investitionskosten, Energieverbrauch und Umweltbelastung zu senken sowie die Markteinführung, Fertigung und Zulassung zu beschleunigen. Die Produktentwicklung und Prozessoptimierung erfolgen im Innovationszentrum von Nano One in Burnaby, British Columbia, während Pilotprojekte, Demonstrationen und die kommerzielle Produktion in Candiac, Québec, angesiedelt sind. Dort wird das Unternehmen von einem Team unterstützt, das über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der kommerziellen Kathodenfertigung verfügt und weltweit Zellhersteller beliefert.

Strategische Kooperationen mit globalen Partnern wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen die Wachstumsstrategie „Design-One-Build-Many“ von Nano One. Nano One hat finanzielle Unterstützung von den Regierungen Kanadas, der Vereinigten Staaten, Québecs und British Columbias erhalten.

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Warnhinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Schreiben enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Aussagen über historische Tatsachen und sind in der Regel durch Begriffe wie „voraussehen“, „glauben“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „planen“, „anstreben“, „Ziel“, „Zielsetzung“, „schätzen“, „prognostizieren“, „vorhersagen“, „potenziell“, „fortsetzen“, „könnte“, „wird“, „würde“, „könnte“, „sollte“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Schreiben umfassen unter anderem Aussagen zu: der Vermarktungsstrategie und den Zielen von Nano One; den Zeitpunkt und den Abschluss kommerzieller Lieferverträge; Aktivitäten zur Kundenqualifizierung und die kommerzielle Einführung der Technologien des Unternehmens; die erwartete Produktionskapazität, Inbetriebnahme, Skalierung und Auslastung der Anlage in Candiac; erwartete Absatz- und Umsatzchancen; das Wachstum in den Märkten für Lithium-Eisenphosphat-Kathodenaktivmaterialien („LFP“); die Entwicklung von Batterie-Lieferketten außerhalb Chinas; die Beziehungen des Unternehmens zu strategischen Partnern, Lieferanten, Kunden und Regierungen; die erwarteten Vorteile von Partnerschaften und Kooperationen; die erwartete Verfügbarkeit und die Auswirkungen staatlicher Fördermittel und politischer Initiativen; zukünftige Marktchancen in den Bereichen Verteidigung, Energiespeichersysteme, Elektrofahrzeuge und anderen Anwendungen; sowie die Fähigkeit des Unternehmens, seine Strategie umzusetzen und langfristigen Shareholder Value zu schaffen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen des Managements zum Zeitpunkt dieses Schreibens. Zu diesen Annahmen gehört unter anderem, dass das Unternehmen bei der Vorantreibung seiner Kommerzialisierungsaktivitäten erfolgreich sein wird; dass strategische Beziehungen, Kundenbeziehungen und Initiativen in der Lieferkette wie erwartet weiter voranschreiten werden; dass staatliche Maßnahmen und Förderprogramme im Großen und Ganzen den aktuellen Erwartungen entsprechen werden; dass die Marktnachfrage nach LFP-Kathodenmaterialien weiter wachsen wird; dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die erforderlichen Finanzmittel, Ressourcen und behördlichen Genehmigungen zu erhalten; und dass die allgemeinen wirtschaftlichen, marktbezogenen und branchenbezogenen Bedingungen die Geschäftsziele des Unternehmens weiterhin unterstützen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit der Kommerzialisierung und dem Hochfahren der Produktion; der Zeitplan und das Ergebnis von Kundenqualifizierungsprozessen; die Fähigkeit, kommerzielle Vereinbarungen und Abnahmeverträge abzuschließen; Produktions- und Betriebsrisiken; Risiken hinsichtlich der technologischen Leistungsfähigkeit; Einschränkungen in der Lieferkette; die Abhängigkeit von strategischen Partnern, Lieferanten und Kunden; Veränderungen der Marktbedingungen, des Wettbewerbs, der Rohstoffpreise und der Nachfrage; politische und regulatorische Entwicklungen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; Risiken im Zusammenhang mit geistigem Eigentum; geopolitische Entwicklungen; sowie sonstige Risiken, die von Zeit zu Zeit in den auf SEDAR+ eingereichten öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Lagebericht von Nano One und das Jahresinformationsformular vom 25. März 2026, beide für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr.

Obwohl Nano One der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen. Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die in diesem Schreiben enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Schreibens, und Nano One übernimmt, sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

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Die Nano One Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,52 % und einem Kurs von 0,570EUR auf Tradegate (03. Juni 2026, 09:25 Uhr) gehandelt.