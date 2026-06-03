Apex kündigt Erweiterung des Bohrprogramms und Explorationspläne für das zweite Halbjahr auf seinem Seltene-Erden-Projekt Rift an

- Die vor kurzem abgeschlossene Finanzierung von 15.000.500 Dollar (siehe Pressemitteilung vom 2. Juni 2026) sichert das Kapital für eine bedeutende Erweiterung des andauernden Bohrprogramms und für Explorationspläne zur Beschleunigung einer ersten Mineralressourcenschätzung (MRE) in Rift.

o Bisher wurden Bohrungen über ungefähr 12.000 m in 18 Bohrlöchern durchgeführt. Analyseergebnisse für sechs (6) Bohrlöcher wurden berichtet (die Analyseergebnisse für 12 Bohrlöcher stehen noch aus). Weitere 16 bis 18 Bohrlöcher sind geplant (siehe Abbildung 1).

o Das Bohrprogramm wurde um zusätzliche 10.000 bis 12.000 Meter („m“) erweitert.

o Die bisherigen Analyseergebnisse bestätigten hohe REO(1)-Gehalte, eine große Ausdehnung und das Potenzial für eine NdPr(2)-Anreicherung über zwei getrennte Mineralisierungshorizonte.

o Die Bohrungen werden mit Step-Out-Bohrlöchern (entlang des Streichens und in die Tiefe) fortgesetzt, wobei die Mineralisierung in alle Richtungen offenbleibt, sowie mit ausgewählten Infill-Bohrlöchern, die zum Zweck der Mineralressourcenschätzung benötigt werden.

o Im Jahr 2026 werden 22.000 bis 25.000 Bohrmeter erwartet.

- Das Unternehmen hat erste Gespräche mit unabhängigen Drittanbietern geologischer Dienstleistungen zur Unterstützung einer ersten Mineralressourcenschätzung für das Projekt, die derzeit für das 1. Quartal 2027 geplant ist.

- Zusätzlich zu erweiterten Bohrungen beinhalten die Explorationspläne für das zweite Halbjahr 2026 in Rift mineralogische und metallurgische Arbeiten.

Sean Charland, CEO von Apex Critical Metals, kommentierte: „Ich möchte unseren strategischen Gründungsaktionären für ihre anhaltende Unterstützung danken und heiße neue Investoren willkommen, die unseren Glauben teilen, dass das Seltene-Erde-Projekt Rift hervorragendes Potenzial hat, sich als bedeutende heimische Quelle seltener Erden zu etablieren, die wichtig für die Wirtschaft und nationale Sicherheit sind. Der erweiterte Arbeitsumfang ermöglicht es dem Unternehmen, den Umfang und die Erweiterung der bisher definierten hochgradigen Seltene-Erden-Mineralisierung zu prüfen und die Entwicklung einer Mineralressourcenschätzung in der ersten Jahreshälfte 2027 zu beschleunigen.“

Vancouver, British Columbia – 3. Juni 2026 / IRW-Press / Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC | OTCQX: APXCF | FWB: KL9) („Apex” oder das „Unternehmen“), ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entwicklung seines strategischen, zu 100 % im Unternehmensbesitz befindlichen Seltene-Erde-Projekts Rift („Rift“ oder das „Projekt“) im Karbonatit-Komplex Elk Creek im südöstlichen Nebraska, U.S.A., widmet, freut sich, ein Update zu Erweiterungsbohrungen und Explorationsplänen in Rift für die zweite Jahreshälfte 2026 zu geben.

Das Unternehmen hat die Bohrmeter bereits um ungefähr 50 % erweitert (12.000 Meter gebohrt versus 8.000 Meter geplant) und erwartet jetzt, aufgrund der vor kurzem abgeschlossenen Finanzierung (siehe Pressemitteilung vom 2. Juni 2026), bis September 2026 insgesamt 22.000 bis 25.000 Meter zu bohren.

Analyse-Highlights und Zusammenfassung

Die bisherigen Analyseergebnisse definierten zwei getrennte Mineralisierungshorizonte im Projekt Rift: die Zone Trinity, ein hochgradiger REO-Horizont in Verbindung mit Hämatit-Alterierung im oberen Bereich des Karbonatits, direkt unterhalb der Diskordanz (siehe Pressemitteilungen vom 15. Mai 2026, 28. April 2026 und 7. April 2026) und die Zone Neo, ein Horizont in der Tiefe, der von bedeutender NdPr-Anreicherung von mehr als 30 % mit nennenswertem Gehalt charakterisiert ist, und damit weit über den von in Karbonatit gelagerten weltweiten Seltene-Erde-Vorkommen typischen 14 – 20 % liegt (siehe Pressemitteilung vom 6. Mai 2026).

Zuvor gemeldete Analyseergebnisse und bisherige Highlights aus sechs (6) Bohrlöchern sind in Tabelle 1 zusammengefasst und repräsentieren ungefähr 5.000 Bohrmeter. Die Ergebnisse bestätigen mächtige, zusammenhängende REO-Mineralisierung über mehr als 300 Meter Streichlänge und mehr als 180 Meter in die Tiefe (Abbildung 1, Tabelle 1). Mit erwarteten Ergebnissen aus 12 weiteren Bohrlöchern und zwei (2) aktiven Bohranlagen ist das Unternehmen gut positioniert, auf der Basis dieser Ergebnisse weiter zu expandieren und auf eine erste Mineralressourcenschätzung („MRE“) hinzuarbeiten.

Abbildung 1: Bohrplan für Phase I und Phase II auf dem Projekt Rift, der die Lage und die bisher vorliegenden Analyseergebnisse sowie aktive und abgeschlossene Bohrlöcher, ausgewählte geplante Bohrlöcher und historische Bohrlochstandorte zeigt.

Tabelle 1: Wichtigste Analyseergebnisse aus den Zonen Neo und Trinity – Bohrprogramm 2026

(a) Alle gemeldeten Abschnitte beziehen sich auf Bohrkernlängen und stellen nicht die tatsächlichen Mächtigkeiten dar, die weiterhin unbekannt sind.

Erweiterung des Bohrprogramms

Die Erweiterung des Bohrprogramms in Rift soll die bekannte Ausdehnung der Mineralisierung in den Zonen Trinity und Neo systematisch erweitern und die für die Unterstützung einer ersten Mineralressourcenschätzung in der ersten Jahreshälfte 2027 notwendige Datendichte generieren. Das Programm umfasst Step-out-Bohrlöcher entlang des Streichens südlich und westlich der bisherigen Bohrungen, Tiefenerweiterungen der Zone Trinity westlich von RIFT26-005A und ausgewählte Infill-Bohrlöcher, wo Bohrabstände zum Zweck der MRE-Klassifizierung verdichtet werden müssen (Abbildung 1). Erste Gespräche mit unabhängigen geologischen Dienstleistern (d. h. unabhängigen qualifizierten Sachverständigen für das Projekt) wurden bereits aufgenommen, um frühzeitig Orientierung hinsichtlich der für die Ressourcenklassifizierung bei Rift erforderlichen Bohrabstände zu erhalten. Die Mineralisierung bleibt in beiden Zonen in alle Richtungen offen und bietet erhebliches Potenzial für eine weitere Ausdehnung der Mineralisierung.

Eine Verbesserung der Zielbestimmung ist in dem 3.957,5 Acres großen Projekt des Unternehmens, in dem historische Bohrungen hochgradige REO- und Niob-Mineralisierung ergaben, ebenfalls geplant. Zur genaueren Bestimmung dieser Explorationsziele überlegt das Unternehmen den Einsatz ausgewählter regionaler Bohrlöcher zur Prüfung von Zielen, die das Mineralisierungsprofil potenziell weit über die definierten Korridore der Zonen Trinity und Neo hinaus erweitern können.

Für 2026 sind insgesamt 22.000 bis 25.000 Bohrmeter geplant, verteilt auf 18 bereits abgeschlossene sowie weitere 16 bis 18 geplante Bohrlöcher.

Mineralogische und metallurgische Arbeiten

Das Unternehmen hat Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) mit der Durchführung von Röntgendiffraktionsanalysen (XRD) und SGS Lakefield mit der Durchführung einer Tescan Integrated Mineral Analysis (TIMA) an ausgewählten Proben aus den Zonen Trinity und Neo beauftragt. Gemeinsam werden die XRD- und TIMA-Programme die primären Seltenerd-haltigen Mineralphasen und die Korngrößenverteilung in jeder Zone identifizieren und eine vorläufige Vorgabe für die Gestaltung der metallurgischen Prüfung liefern.

Parallel dazu nahm das Unternehmen erste Gespräche mit SGS Lakefield zu einem metallurgischen Scoping-Testprogramm auf. Ein formelles Angebot wird in den kommenden Wochen erwartet. Die Ergebnisse aus den mineralogischen Arbeiten sollen Informationen für den Umfang und die Gestaltung des metallurgischen Programms zur Entwicklung des Projekts zu einer ersten Mineralressourcenschätzung liefern.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Alle Bohrungen wurden mit einem Lkw-gestützten und einem auf Raupenfahrwerk montierten Diamantbohrgerät der Größe HQ durchgeführt, und alle Bohrkernproben wurden oder werden an Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) in Ancaster, Ontario, zur Standardprobenvorbereitung (Code RX1) versandt, die das Trocknen, Zerkleinern (< 7 kg) bis zu 80 % mit einer Korngröße von unter 2 mm, die Riffelteilung (250 g) und das Pulverisieren (Weichstahl) bis zu 95 % mit einer Korngröße von unter 105 µm umfasst. Die Proben wurden anschließend mit Code 8 mittels XRF auf Nb2O5, ZrO2 und Ta2O5 (0,003 %), Code 8-REE-Untersuchung (Lithiummetaborat/Tetraborat-Fusion mit anschließender Analyse mittels ICP und ICP/MS) analysiert. Der Bohrkern wurde anschließend zersägt, wobei die eine Hälfte zur geochemischen Analyse eingeschickt und die andere Hälfte in der Kiste vor Ort verblieb.

In das Programm wurde ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokoll integriert, das die Einfügung von zertifiziertem Referenzmaterial und Siliziumdioxid-Blindproben mit einem Anteil von jeweils etwa 5 % vorsah. Eine zusätzliche Analyse von Doppelproben aus der Pulpen-Split- und der Ausschuss-Split-Probe wurde ebenfalls in einem Umfang von etwa 5 % bzw. 2,5 % durchgeführt, um die analytische Präzision in verschiedenen Phasen zu bewerten. Actlabs Canada ist vom Unternehmen unabhängig.

Das Management weist vorsorglich darauf hin, dass die Durchteufung von Karbonatit und der dazugehörigen Hämatitalteration nicht notwendigerweise auf eine Mineralisierung schließen lässt. Zur Bestätigung des Vorhandenseins, des Gehalts und der Bedeutung einer möglichen Mineralisierung sind Analyseergebnisse erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung genannten Abschnitte beziehen sich auf die Kernlänge (scheinbare Mächtigkeit). Die tatsächlichen Mächtigkeiten wurden noch nicht ermittelt.

(1) REO (Seltenerdoxide) ist definiert als die Summe aus Ce2O3, La2O3, Pr2O3, Nd2O3, Eu2O3, Sm2O3, Gd2O3, Tb2O3, Dy2O3, Ho2O3, Er2O3, Tm2O3, Yb2O3, Lu2O3 und Y2O3.

(2) Die NdPr-Verteilung berechnet sich wie folgt: (Nd2O3 + Pr2O3) / REO x 100

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Nathan Schmidt, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß NI 43-101 hinsichtlich der Offenlegungsstandards für Mineralprojekte, geprüft und genehmigt. Herr Schmidt ist Geologe bei Dahrouge Geological Consulting Ltd., dem Beratungsunternehmen, das von Apex Critical Metals Corp. mit der Durchführung und Überwachung aller Explorationsarbeiten des Unternehmens, einschließlich des Bohrprogramms 2026, beauftragt wurde.

Herr Schmidt hat alle in dieser Pressemitteilung veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Daten, einschließlich der Probenahme- und QA/QC-Ergebnisse, überprüft und die den veröffentlichten technischen Informationen zugrunde liegenden Analysedaten verifiziert. Herr Schmidt hat während des Datenüberprüfungsprozesses keine Fehler oder Auslassungen festgestellt. Das Unternehmen und Herr Schmidt erkennen keine Faktoren bei der Probenahme oder Kerngewinnung, die die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Untersuchungsdaten wesentlich beeinflussen könnten.

Über Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQX: APXCF) (FWB: KL9)

Apex Critical Metals Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung von Seltenerdmetall- und Niobprojekten gerichtet ist, um die steigende Nachfrage nach kritischen und strategischen Metallen in den USA und Kanada zu decken. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Projekt Rift, befindet sich im vielversprechenden Karbonatitkomplex Elk Creek im US-Bundesstaat Nebraska und beherbergt umfassende Seltenerdmetallrechte im Umfeld einer der am weitesten fortgeschrittenen Niob-REE-Lagerstätten Nordamerikas. Historische Bohrungen im gesamten Komplex haben ausgedehnte Abschnitte mit hochgradiger REE-Mineralisierung ergeben, darunter Abschnitte wie 155,5 m mit 2,70 % REO und 68,2 m mit 3,32 % REO. Die Step-out-Bohrlöcher der Phase I bei Rift haben die Ausdehnung der hochgradigen Mineralisierung um ca. 275,0 m gegenüber den historischen Bohrlöchern erweitert, mit 23,7 m mit 4,02 % REO und mehreren ausgedehnten Abschnitten mit >2,00 % REO. Darüber hinaus hat die Phase-I-Bohrung eine neue Zone mit stark erhöhten NdPr-Werten unterhalb des hochgradigen Materials abgegrenzt, die sich über etwa 390 m erstreckt, mit 13,5 m mit 1,08 % REO bei 31,7 % NdPr und 10,9 m mit 0,99 % REO und 30,1 % NdPr innerhalb einer breiteren Zone von 22,7 m mit 0,79 % REO bei 32,8 % NdPr.

In Kanada entwickelt Apex nach wie vor sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Cap weiter, das sich 85 km nordöstlich von Prince George in British Columbia befindet. Das Bohrprogramm 2025 bestätigte eine bedeutsame Niobentdeckung mit 0,59 % Nb2O5 auf 36 m, einschließlich 1,08 % Nb2O5 auf 10 m, innerhalb eines 1,8 km langen Niobtrends. Das Projekt Cap zeigt weiterhin starkes Potenzial für eine Niobmineralisierung innerhalb eines umfassenden und bis dato nicht erkannten Karbonatitsystems.

Angesichts eines wachsenden Portfolios an Projekten mit kritischen Mineralien in Kanada und den USA befindet sich Apex Critical Metals in einer strategisch günstigen Position, um die inländischen Lieferketten für jene Mineralien zu stärken, die für moderne Technologien, saubere Energie und die nationale Sicherheit von grundlegender Bedeutung sind. Apex ist in Kanada an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel APXC, in den Vereinigten Staaten am OTCQX-Markt unter dem Kürzel APXCF und in Deutschland an der Frankfurter Börse unter dem Kürzel KL9 bzw. der WKN A40CCQ notiert. Mehr erfahren können Sie unter www.apexcriticalmetals.com und schauen Sie sich unsere Videos unter https://apexcriticalmetals.com/apex-critical-metals-corporate-video/ an. Um auf dem Laufenden zu bleiben, tragen Sie sich in den kostenlosen Newsverteiler unter https://apexcriticalmetals.com/news/news-alerts/ ein oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter), Facebook oder LinkedIn.

Für das Board of Directors

APEX CRITICAL METALS CORP.,

Sean Charland

Chief Executive Officer

Tel: 604.681.1568

E-Mail: info@apexcriticalmetals.com

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN:

Diese Pressemitteilung kann „zukunftsgerichtete Aussagen“ gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören (ohne Einschränkung) Aussagen zum geplanten Phase-I-Bohrprogramm des Unternehmens und etwaigen anschließenden Bohrprogrammen sowie Aussagen zu den potenziellen Vermögenswerten des Unternehmens in den USA (die oben näher beschrieben sind), einschließlich des Potenzials für zusätzliche Übernahmen und des Explorationspotenzials, und Aussagen zum Potenzial für zukünftige Explorationsarbeiten und Bohrungen zur Bestätigung der Quelle der magnetischen Anomalien. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von jenen unterscheiden, die in den Aussagen enthalten sind. Zu den Risiken, die diese Ereignisse, Aktivitäten oder Entwicklungen verändern oder verhindern könnten, gehören: dass sich die Konzessionsgebiete des Unternehmens in einem frühen Entwicklungsstadium befinden, und bislang keine Mineralressourcen oder -reserven vom Unternehmen identifiziert wurden; dass wir möglicherweise nicht in der Lage sind, zusätzliche Explorationen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens vollständig zu finanzieren; dass, selbst wenn wir in der Lage sind, Kapital zu beschaffen, die Kosten für Explorationsaktivitäten steigen könnten, sodass wir möglicherweise nicht über ausreichende Mittel verfügen, um solche Explorations- oder Verarbeitungsaktivitäten zu bezahlen; der Zeitplan und der Inhalt zukünftiger Arbeitsprogramme; geologische Interpretationen auf der Grundlage von Bohrungen, die sich mit detaillierteren Informationen ändern könnten; potenzielle Verarbeitungsmethoden und Mineralgewinnungsannahmen, die auf begrenzten Untersuchungen und dem Vergleich mit als analog geltenden Lagerstätten basieren, die mit weiteren Untersuchungen möglicherweise nicht vergleichbar sind; dass die Erprobung unseres Verfahrens sich als nicht erfolgreich erweisen könnte oder Proben aus unseren Konzessionsgebieten keine positiven Ergebnisse liefern könnten, und selbst wenn solche Tests erfolgreich sind oder die ersten Probenergebnisse positiv ausfallen, die wirtschaftlichen und anderen Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen könnten; dass die erwartete Marktnachfrage nach Seltenerdmetallen und anderen Mineralien nicht wie erwartet ausfallen könnte; die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Ausrüstung für die Durchführung zukünftiger Explorationsarbeiten und Testaktivitäten; geopolitische Risiken, die zu Markt- und Wirtschaftsinstabilität führen könnten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Apex Critical Metals Registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,17 % und einem Kurs von 1,048EUR auf Tradegate (03. Juni 2026, 09:28 Uhr) gehandelt.