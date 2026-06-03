RBC stuft RIO TINTO auf 'Underperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Rio Tinto von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuf, aber das Kursziel von 6300 auf 6400 Pence erhöht. Ben Davis begründete den Schritt am Mittwoch mit der starken Kursentwicklung. Weiteres Aufwärtspotenzial für die Rohstoffpreise sei schwer zu erkennen angesichts von Warnsignalen aus der chinesischen Wirtschaft. Auch könnte Rio Tinto weitere teure Unternehmensmaßnahmen ergreifen, um den Kupferbereich zu stärken. Der Experte sieht bei Glencore mehr Wertpotenzial./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 02:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 02:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 02:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 02:05 / EDT
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Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 94,76EUR auf Tradegate (03. Juni 2026, 09:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ben Davis
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 64
Kursziel alt: 63
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ben Davis
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: negativ
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