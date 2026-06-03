RBC stuft RIO TINTO auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Rio Tinto von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuf, aber das Kursziel von 6300 auf 6400 Pence erhöht. Ben Davis begründete den Schritt am Mittwoch mit der starken Kursentwicklung. Weiteres Aufwärtspotenzial für die Rohstoffpreise sei schwer zu erkennen angesichts von Warnsignalen aus der chinesischen Wirtschaft. Auch könnte Rio Tinto weitere teure Unternehmensmaßnahmen ergreifen, um den Kupferbereich zu stärken. Der Experte sieht bei Glencore mehr Wertpotenzial./rob/ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 02:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 02:05 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 94,76EUR auf Tradegate (03. Juni 2026, 09:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ben Davis

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 64

Kursziel alt: 63

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 74,14 € , was einem Rückgang von -21,32% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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