DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Inditex auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Inditex nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Textilkonzern sei gut ins Jahr gestartet und habe die Erwartungen an den Umsatz weitgehend erfüllt, mit den Bruttomargen sogar übertroffen, schrieb Adam Cochrane am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die jüngste Geschäftsentwicklung sehe gut aus. Die Konsensschätzungen dürften ein wenig steigen und die Aktien im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 06:19 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,34 % und einem Kurs von 55,34EUR auf Tradegate (03. Juni 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 60,00 € , was eine Steigerung von +13,90% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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