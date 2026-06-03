DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Inditex auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Inditex nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Textilkonzern sei gut ins Jahr gestartet und habe die Erwartungen an den Umsatz weitgehend erfüllt, mit den Bruttomargen sogar übertroffen, schrieb Adam Cochrane am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die jüngste Geschäftsentwicklung sehe gut aus. Die Konsensschätzungen dürften ein wenig steigen und die Aktien im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 06:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,34 % und einem Kurs von 55,34EUR auf Tradegate (03. Juni 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Adam Cochrane
Analysiertes Unternehmen: Inditex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 60
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Adam Cochrane
Analysiertes Unternehmen: Inditex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 60
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