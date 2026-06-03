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    BGH-Urteil

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    Mietwagen müssen nach Fahrt zu Firmensitz zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • BGH bestätigt Rückkehrpflicht für Mietwagen
    • Rückkehrpflicht folgt dem Personenbeförderungsgesetz
    • Keine Verletzung von Grundgesetz oder EU-Recht
    BGH-Urteil - Mietwagen müssen nach Fahrt zu Firmensitz zurück
    Foto: Laura Dale - dpa

    KARLSRUHE (dpa-AFX) - Anders als Taxis müssen Mietwagen von Fahrdienst-Anbietern wie Uber nach der Beförderung eines Fahrgastes unverzüglich zurück zum Betriebssitz. Der Bundesgerichtshof (BGH) bestätigte die sogenannte Rückkehrpflicht für Mietwagen, die sich aus dem Personenbeförderungsgesetz ergibt. (Az. I ZR 123/25)

    Diese Regelung sei nicht verfassungswidrig, befand der erste Zivilsenat in Karlsruhe. Er sah auch keinen Verstoß gegen EU-Recht, da es um einen rein nationalen Sachverhalt gehe: Die betroffenen Firmen im konkreten Fall haben ihren Sitz in Deutschland und befördern Menschen in Deutschland.

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    Revision hat keinen Erfolg

    Eine Taxigenossenschaft aus Köln hatte gegen ein Unternehmen geklagt, das über Uber X gebuchte Mietwagenfahrten ausführt. Ein Fahrer parkte laut BGH nach dem Absetzen eines Fahrgastes von 10.10 bis 10.22 Uhr an Ort und Stelle. In der Zeit sei eine Testbestellung angenommen und schnell wieder storniert worden. Erst Minuten später habe sich der Fahrer in der Uber-App abgemeldet.

    Schon die Vorinstanzen hatten der Klägerin einen Unterlassungsanspruch wegen eines Verstoßes gegen die Rückkehrpflicht zugesprochen. Der BGH bestätigte dies, die Berufung der Beklagten hatte keinen Erfolg.

    Disput zwischen Fahrdienst-Anbietern und Taxigewerbe

    Der Bundesverband Taxi und Mietwagen sieht die Rückkehrpflicht als wichtiges Puzzleteil, um den Markt zu ordnen. "Sie ist aber nicht alleine entscheidend", sagte Geschäftsführer Michael Oppermann. Aus Sicht von Uber ist die aus den 1980er Jahren stammende Regelung hingegen "ökonomischer und ökologischer Irrsinn"./kre/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Uber Technologies Aktie

    Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 61,71 auf Tradegate (03. Juni 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Uber Technologies Aktie um +1,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von Uber Technologies bezifferte sich zuletzt auf 125,94 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 405,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 810,00USD was eine Bandbreite von +77,79 %/+1.209,20 % bedeutet.




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