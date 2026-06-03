Deutsche Bank - Aktie zeigt Schwäche - 03.06.2026

Die Deutsche Bank Aktie ist bisher um -2,27 % auf 27,15€ gefallen. Das sind -0,63 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,47 %, geht es heute bei der Deutsche Bank Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Die Deutsche Bank ist ein globales Universalinstitut mit Fokus auf Investmentbanking, Firmen- und Privatkundengeschäft sowie Asset Management. Hauptleistungen: Finanzierung, Handel, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung. Marktstellung: führend in Deutschland, bedeutend in Europa, global im Investmentbanking. Konkurrenten: JPMorgan, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas, Commerzbank. USP: starke Deutschland-Präsenz, Corporate- & FX-Kompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Deutsche Bank insgesamt ein Minus von -5,24 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,82 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,36 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Deutsche Bank eine negative Entwicklung von -16,93 % erlebt.

Deutsche Bank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,82 % 1 Monat +2,36 % 3 Monate -5,24 % 1 Jahr +13,05 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Bank Aktie

Stand: 03.06.2026, 09:43 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentales der Deutsche Bank-Aktie. Kernthemen: anstehende Dividendenzahlungen, Div.-Ertrag ca. 3,5% brutto (nach Steuer weniger), Kurs um die 30, Dividendenperformance ca. 287% inkl. Dividende. Debatten über Regulierung/EZB-Zinsausblick, Deregulierung, Auswirkungen auf Profitabilität, Kritik an EY als Prüfer sowie AGM-Potenziale.

Informationen zur Deutsche Bank Aktie

Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 52,11 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. BNP Paribas (A) notiert im Minus, mit -1,65 %. HSBC Holdings notiert im Plus, mit +0,09 %. Commerzbank verliert -0,97 % UBS Group notiert im Minus, mit -1,13 %.

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Ob die Deutsche Bank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Bank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.