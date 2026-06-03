Alzchem Group Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 03.06.2026

Am heutigen Handelstag musste die Alzchem Group Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,97 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,56 %, geht es heute bei der Alzchem Group Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Alzchem Group ist ein führendes Spezialchemieunternehmen, das innovative und nachhaltige Produkte wie Kalziumkarbid und Düngemittel herstellt. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Evonik und BASF. Die vertikale Integration und der Fokus auf Nischenmärkte heben Alzchem von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Alzchem Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +23,15 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alzchem Group Aktie damit um +11,54 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,30 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Alzchem Group einen Anstieg von +22,19 %.

Alzchem Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,54 % 1 Monat +14,30 % 3 Monate +23,15 % 1 Jahr +45,25 %

Informationen zur Alzchem Group Aktie

Stand: 03.06.2026, 09:43 Uhr

Es gibt 10 Mio. Alzchem Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,92 Mrd. € wert.

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Ob die Alzchem Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alzchem Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.