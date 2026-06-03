HelloFresh Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 03.06.2026

Die HelloFresh Aktie ist bisher um -4,37 % auf 4,0690€ gefallen. Das sind -0,1860 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der HelloFresh Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,96 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,37 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei HelloFresh, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -13,07 % Verlust nach sich zog.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die HelloFresh Aktie damit um -5,36 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,29 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei HelloFresh auf -32,58 %.

HelloFresh Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,36 % 1 Monat -11,29 % 3 Monate -13,07 % 1 Jahr -61,88 %

Informationen zur HelloFresh Aktie

Stand: 03.06.2026, 09:43 Uhr

Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 700,04 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Kroger, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,60 %. Walmart notiert im Plus, mit +0,27 %. Delivery Hero notiert im Plus, mit +1,68 %.

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Ob die HelloFresh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HelloFresh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.